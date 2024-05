Consulenza, Efpa Italia rivede programmi formativi: più facile la certificazione EFP

Novità importanti nel mondo della consulenza. Efpa Italia ha approvato i programmi formativi delle cinque certificazioni monotematiche che compongono il nuovo percorso di formazione modulare per il conseguimento della qualifica di European Financial Planner (EFP). Questo programma è pensato per i professionisti già certificati EFA che desiderano raggiungere il più alto livello di specializzazione offerto da EFPA, caratterizzato da un programma di formazione articolato e impegnativo. Vediamo tutto nell’analisi.

La struttura del percorso EFP

In particolare, la nuova struttura modulare della certificazione EFP permette di suddividere l’impegno formativo e di studio per il consulente in più fasi e su un arco temporale esteso, facilitando l’integrazione delle conoscenze e competenze già acquisite con l’esame EFA. Oltre alle materie comuni alle due qualifiche, il percorso EFP include tutte le tematiche necessarie per superare l’esame finale di livello EFP.

Il percorso formativo prevede un totale di 20 giorni di formazione, suddivisi nelle seguenti cinque certificazioni specialistiche:

PPF – Processo di pianificazione finanziaria (3 giorni)

– Processo di pianificazione finanziaria (3 giorni) TAP – Tecniche avanzate di analisi degli strumenti finanziari e di gestione di portafoglio (5 giorni)

– Tecniche avanzate di analisi degli strumenti finanziari e di gestione di portafoglio (5 giorni) PPS – Pianificazione patrimoniale e successoria per il cliente privato ed imprenditore (4 giorni)

– Pianificazione patrimoniale e successoria per il cliente privato ed imprenditore (4 giorni) PMK – I private markets e gli investimenti alternativi (3 giorni)

– I private markets e gli investimenti alternativi (3 giorni) EFD – Dinamiche economico-dinanziarie d’impresa (5 giorni)

Per ottenere la certificazione EFP, i candidati devono superare i relativi esami (quiz a scelta multipla) entro un massimo di tre anni e sostenere una prova finale che consiste nella discussione di un case study di financial planning.

La formazione specialistica

Con questa nuova modalità di accesso, EFPA Italia amplia ulteriormente la propria offerta di certificazioni specialistiche. Le certificazioni PPS, PMK e EFD non richiedono il prerequisito EFA e sono qualifiche autonome di specializzazione accessibili a tutti i professionisti del risparmio gestito, certificati e non, interessati ad approfondire e ottenere la certificazione in una singola materia, senza necessariamente perseguire la qualifica EFP. Per i professionisti già in possesso della qualifica EFA, è ancora valida l’opzione di un corso di formazione in un unico blocco di 20 giorni, che consente l’accesso alla prima prova d’esame EFP costituita da un test a scelta multipla con 35 domande sui nuovi argomenti trattati durante il corso. La prima sessione d’esame con il nuovo test si terrà il prossimo 17 ottobre.