Fed, cosa farà oggi con i tassi? Le opinioni degli analisti

C’è grande attesa per la decisione della Fed, che oggi dovrebbe rialzare i tassi di interesse di 25 punti base, ma dovrà anche affrontare il difficile compito di rassicurare i mercati sulla possibilità di arginare una peggiore crisi bancaria.

Il rialzo dei tassi in un contesto di crisi del sistema bancario

La maggior parte degli economisti prevede che oggi la Fed aumenterà il suo tasso obiettivo sui fed funds al 4,75%-5%, il più alto dalla fine del 2007, anche se alcuni prevedono che la Banca Centrale potrebbe mettere in pausa i suoi rialzi a causa delle preoccupazioni sul sistema bancario.

La banca centrale americana sta valutando la possibilità di utilizzare i suoi strumenti di tasso d’interesse mentre cerca di calmare i mercati e di fermare ulteriori corse agli sportelli. Il timore è che l’aumento dei tassi possa mettere ulteriormente sotto pressione gli istituti bancari e comprimere ulteriormente i prestiti, danneggiando le piccole imprese e gli altri mutuatari.

Fino ai recenti avvenimenti nel settore bancario, il rialzo dei tassi era considerato una scelta obbligata. I commenti di Powell di due settimane fa facevano addirittura pensare ai mercati che la Fed potesse arrivare a mezzo punto. La crisi bancaria ha fatto sì che non ci fosse alcun rialzo rispetto a un quarto di punto.

“Tutto è cambiato“, ha dichiarato Komal Sri-Kumar, presidente di Sri-Kumar Global Strategies e frequente critico della Fed. “Ora quello che penso dovrebbero fare e quello che penso annunceranno sono gli stessi, ovvero un rialzo molto morbido di 25 punti base“.

Le attese degli analisti per la riunione della Fed di oggi

Secondo Luke Bartholomew, economista senior di abrdn, la Fed effettuerà un rialzo di 25 punti base, segnalando però di essere pronta a sostenere il sistema bancario se necessario:

“La Fed rimane molto preoccupata per le prospettive inflazionistiche e cercherà quindi di sottolineare che è in grado di contenere i rischi per la stabilità finanziaria con una serie di strumenti e di combattere l’inflazione anche con un’altra serie di misure. Riteniamo, tuttavia, che la Fed sia molto più vicina a una riduzione dei tassi di quanto essa stessa pensi, e la volatilità del mercato rafforza la nostra opinione sulla possibilità che, in ultima analisi, il recente inasprimento della Fed possa spingere l’economia statunitense verso una recessione nel corso dell’anno”.

Per Gabriel Debach, market analyst di eToro, “gli investitori sperano che il peggio delle turbolenze bancarie sia passato e si aspettano un messaggio dovish da parte della Fed in giornata, tornando nuovamente a scommettere con forza su un rialzo di 25 punti base nella giornata, con una probabilità stimata intorno all’86%, e persino per un successivo rialzo di altri 25 punti base a maggio”.

Secondo Antoine Lesné, Head of SPDR ETF Research & Strategy Emea di State Street Global Advisors, “ i mercati si aspettano un altro rialzo dei tassi di 25 punti base, in calo rispetto all’incremento di 50 punti base attesto in precedenza, e dovuto al fallimento delle banche regionali statunitensi nelle ultime due settimane”.

La dichiarazione e la conferenza stampa di Powell

I mercati analizzeranno sia la dichiarazione post-riunione, sia l’incontro di Powell con i giornalisti, alla ricerca di qualsiasi indizio sul futuro percorso della Fed.

La Fed aggiornerà anche le sue previsioni su disoccupazione, inflazione e prodotto interno lordo. Gli economisti si aspettano in gran parte qualche ritocco.

Goldman Sachs prevede che tali revisioni rifletteranno “una crescita del Pil leggermente superiore nel 2023, un tasso di disoccupazione più basso nel 2023 e piccole revisioni al rialzo dei numeri dell’inflazione“.

Le proiezioni sull’inflazione potrebbero essere interessanti. I dati recenti mostrano che i prezzi e gli stipendi rimangono ostinatamente al di sopra del livello di benessere della Fed.

La società di ricerca Morning Consult ha dichiarato martedì che i suoi indici indicano che a marzo l’inflazione si manterrà intorno allo stesso tasso di crescita di febbraio, un indicatore del fatto che i rialzi dei tassi della Fed non stanno avendo l’impatto desiderato. “Nonostante i dati sull’inflazione siano costantemente elevati, la recente instabilità del sistema finanziario potrebbe costringere la Federal Reserve a sospendere o rallentare i potenziali aumenti dei tassi, aumentando l’incertezza sulla traiettoria dei prezzi futuri“, ha affermato la società.