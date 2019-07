Euromobiliare Sim, al via nuovo processo di investimento

Per rispondere in modo più efficiente ai nuovi contesti di mercato Euromobiliare Advisory Sim ha avviato un totale rinnovamento del processo di investimento. In particolare è stata rafforzata la trasparenza nell’allocazione dei portafogli con un importante utilizzo dei titoli e degli strumenti passivi (ETF e Fondi passivi) e una conseguente migliore capacità di comunicare ai banker, ai consulenti e alla clientela finale le scelte di portafoglio.

In secondo luogo, è stata incrementata la differenziazione tra stili gestionali total return e a benchmark e tra profili di rischio. Inoltre, vi è stato un consolidamento dell’approccio di portafoglio “core-satellite”, valorizzando ancora più puntualmente le scelte strategiche e tattiche di mercato.

In dettaglio, la società ha avviato a fine 2018 un assessment sul processo di investimento con il supporto di Mc Advisory, guidata da Raimondo Marcialis, per definire in modo più puntuale le sinergie tra gestori, analisti interni ed esterni alla società e realizzare scelte di portafoglio ancora più efficaci e consapevoli in termini di rischio/performance. A fine marzo è stato realizzato il “kick-off” delle attività realizzative del nuovo processo di investimento che si completeranno a novembre 2019.

“L’obiettivo è proseguire la strategia di innovazione dei servizi offerti, evolvere il processo di investimento ed innalzare presidio e standard qualitativi dei portafogli proposti alla clientela”, ha dichiarato Gianmarco Zanetti, Direttore Generale di Euromobiliare Advisory Sim. “Con il nuovo processo di investimento”, ha proseguito Zanetti, “si passa da un asset allocation tradizionale al “risk based approach” che è un metodo più moderno e basato sullo studio dei fattori di incertezza presenti sui mercati, sull’analisi di tutte le componenti di rischio presenti all’interno di un portafoglio con la conseguente definizione dell’allocazione delle risorse nelle diverse asset class di investimento.

Lo scopo è ricercare le migliori opportunità con una più ampia flessibilità gestionale, utilizzando al meglio le competenze tecniche interne ed esterne e monitorando puntualmente e consapevolmente i rischi in funzione del profilo scelto dal cliente”, ha concluso Zanetti.

Tra fine 2018 e inizio 2019, la società ha inoltre investito fortemente per consolidare il team di gestione assumendo nuove competenze per rafforzare le capacità di scelta e di allocazione sui mercati finanziari. Il team di gestione di Euromobiliare Advisory SIM oggi conta otto professionisti, di cui sei nuovi senior portfolio manager, tra i quali il nuovo Chief of Portfolio Management Alessandro Fabbri, che vantano importanti esperienze in primari player come Fideuram SGR, Zenit Sgr ed Epsilon SGR. L’obiettivo di tale rafforzamento è quello di avere un team con attitudini ed approcci differenziati nelle scelte di gestione: fondamentali, quantitativi, tecnici e di asset allocation.