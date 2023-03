Elon Musk apre all’acquisto della Silicon Valley Bank

Elon Musk è sempre stato un imprenditore che pensa fuori dagli schemi e di recente ha sorpreso il settore tecnologico e bancario annunciando il suo interesse ad acquistare la Silicon Valley Bank per creare una banca digitale.

Dopo aver fatto parlare di sé per mesi in merito all’operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari, ora potrebbe nuovamente tornare sotto i riflettori mondiali.

Il crollo dei Silicon Valley Bank

Le autorità di regolamentazione californiane hanno chiuso la Silicon Valley Bank, banca al servizio di alcuni dei più noti investitori tecnologici del mondo e prestatore preferito dagli imprenditori e dai loro dirigenti.

Una chiusura che ha segnato il secondo più grande fallimento bancario della storia americana dopo il crac della Washington Mutual durante la crisi finanziaria del 2008. Il crollo improvviso della banca ha provocato onde d’urto nelle comunità tecnologiche e cripto, dato che numerose aziende hanno già segnalato la loro esposizione alla banca.

Meno di due giorni prima della chiusura, la banca aveva spaventato Wall Street e i suoi depositanti con tentativi disperati di prendere in prestito denaro per evitare un collasso dovuto alle richieste di prelievo e alla forte diminuzione del valore dei suoi investimenti.

SVB è stata per decenni un attore chiave nell’industria tecnologica, in qualità di finanziatore e consulente finanziario di molte delle startup di maggior successo della Silicon Valley.

Quasi la metà di tutte le startup statunitensi sostenute da capitale di rischio ha avuto a che fare con SVB e l’88% delle startup del prossimo miliardo di Forbes erano clienti di SVB. Prima del suo crollo, deteneva attività per 210 miliardi di dollari ed era la 16 ma banca più grande degli Stati Uniti.

Mercoledì scorso, la Silicon Valley Bank era un istituto ben capitalizzato che cercava di raccogliere fondi. Nel giro di 48 ore, il panico indotto dalla stessa comunità di venture capital che SVB aveva servito e alimentato ha posto fine ai 40 anni di attività della banca.

Il “New York Times” riporta che la banca stava collaborando con consulenti per una possibile vendita e aveva interrotto le contrattazioni delle sue azioni in seguito a un forte calo. In qualità di curatore fallimentare, la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) venderà le attività della banca per rimborsare i suoi clienti, compresi i depositanti e i creditori.

I clienti i cui conti hanno superato il tetto assicurativo di 250 mila dollari stabilito dalla FDIC riceveranno certificati per i loro fondi non assicurati, diventando così tra i primi a ricevere il rimborso dei fondi recuperati mentre la FDIC tiene la Silicon Valley Bank in amministrazione controllata, anche se solo parzialmente.

L’interesse di Musk per Silicon Valley Bank

L’interesse di Musk per SVB arriva mentre le conseguenze del fallimento della banca continuano a colpire numerose società di criptovalute. Il prestatore fallito BlockFi, che ha presentato istanza di fallimento a novembre sulla scia del crollo di FTX, avrebbe 227 milioni di dollari in fondi detenuti presso SVB che non sono assicurati dalla FDIC. Circle, l’emittente della seconda stablecoin più grande al mondo, USDC, ha annunciato che una parte non rivelata delle riserve di liquidità utilizzate per sostenere USDC e legare il suo valore al dollaro USA era detenuta presso SVB.

La potenziale acquisizione di SVB da parte di Musk e la creazione di una banca digitale potrebbero avere implicazioni significative per l’industria tecnologica e bancaria, oltre che per il più ampio ecosistema delle criptovalute.

In caso di successo, la mossa potrebbe mettere Musk nella posizione di sconvolgere il sistema bancario tradizionale e fornire soluzioni innovative ai clienti insoddisfatti del sistema attuale.

HSBC acquista la filiale UK di Silicon Valley Bank

Intanto è arrivato l’annuncio dell’accordo per l’acquisto della filiale britannica della Silicon Valley Bank.

La HSBC UK Bank ha accettato di acquisire SVB U.K. per 1 sterlina (1,21 dollari). Le attività e le passività della società madre di SVB U.K. sono escluse dalla transazione. L’acquisizione “rafforza il nostro franchising bancario commerciale e migliora la nostra capacità di servire imprese innovative e in rapida crescita, anche nei settori della tecnologia e delle scienze biologiche, nel Regno Unito e a livello internazionale”, ha dichiarato Noel Quinn, ceo del Gruppo HSBC. “I clienti di SVB U.K. possono continuare a fare banca come sempre, sicuri che i loro depositi sono sostenuti dalla forza, dalla sicurezza e dalla protezione di HSBC”.

La vendita, facilitata dalla Banca d’Inghilterra in consultazione con il Tesoro britannico, proteggerà i depositi dei clienti di SVB U.K., ha dichiarato il Tesoro in un comunicato. Il ministro delle Finanze britannico Jeremy Hunt ha sottolineato che l’accordo “garantisce che i depositi dei clienti siano protetti e che possano operare normalmente, senza alcun sostegno da parte dei contribuenti”.

I possibili impatti sul sistema bancario europeo

Secondo Oliver Wyman, il fallimento della Silicon Valley Bank non è un pericolo per le banche europee, ma mette in guardia dai cambiamenti macroeconomici: