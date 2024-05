Una nuova piattaforma per la finanza aziendale

Finanza.tech, società attiva nel fintech ha lanciato il suo nuovo portale che permette di migliorare e implementare la gestione finanziaria delle realtà corporate in maniera smart, anche sfruttando l’enorme potenziale dell’intelligenza artificiale

Finanza.tech continua il suo percorso di innovazione nel panorama della finanza aziendale con il lancio della sua nuova piattaforma digitale. Il nuovo portale, rivisitato e potenziato, promette di cambiare radicalmente il modo in cui le imprese, soprattutto le PMI, accedono al mercato dei capitali. Per capire le novità della nuova versione ne abbiamo parlato con Nicola Occhinegro, CEO & Founder di Finanza.tech.

Quali sono le caratteristiche della nuova piattaforma?

“La nuova piattaforma di Finanza.tech si basa su tre pilastri fondamentali: strumenti avanzati per l’analisi finanziaria aziendale, operazioni finanziarie digitali e accesso a dati aziendali e informazioni di mercato. Questi tre elementi, combinati con l’intelligenza artificiale, formano le fondamenta su cui si basa l’intera esperienza offerta dalla piattaforma e costituiscono l’acronimo di T.E.D. – Tool, Execution e Data. La piattaforma è strutturata su quattro macroaree di lavoro. La prima è Indaga: qui, le aziende accedono a un marketplace completo di Business Information per acquisire dati e documenti aziendali. Il secondo è Finanzia: questa area offre una serie di servizi finanziari “in house”, tra cui la cessione dei crediti fiscali e il factoring digitale. La terza è Analizza: mette a disposizione una gamma di strumenti di calcolo finanziario e analisi di bilancio. Infine Investi: permette ad aziende e professionisti di acquistare crediti fiscali da utilizzare in compensazione delle tasse. Ma tanto altro è in arrivo”.

Il futuro della consulenza finanziaria è online?

“Si prospetta un crescente ruolo per l’integrazione tra tecnologia avanzata e competenze umane specializzate. Un esempio tangibile di questa evoluzione è rappresentato da IllimiT.E.D. CFO, una proposta che unisce la potenza della componente digitale con la componente umana, per una diretta collaborazione di un consulente finanziario dedicato. Questo servizio supporta l’imprenditore nella corretta gestione finanziaria d’impresa, affiancando e supportando l’azienda in tutte le fasi cruciali: dall’analisi dei dati alla pianificazione strategica fino all’esecuzione del piano d’azione. Questa sinergia tra tecnologia e competenze umane consente di offrire alle aziende un supporto completo e personalizzato per raggiungere i propri obiettivi aziendali in modo efficace e sostenibile”.

A quale tipologia di utenti è dedicata la piattaforma?

“La nostra nuova piattaforma è progettata per soddisfare le esigenze di un’ampia gamma di utenti, dalle piccole e medie imprese agli operatori finanziari, consulenti e professionisti del settore. Con una vasta offerta di strumenti e soluzioni finanziarie, la piattaforma mira ad essere un punto di riferimento per chi cerca di ottimizzare la gestione finanziaria e accedere al mercato dei capitali in modo efficiente e sicuro”.

Come si paga per utilizzarla?

“La piattaforma offre diversi piani di abbonamento, dal piano “Freemium” utilizzabile gratuitamente, che consente l’utilizzo di alcuni strumenti base e l’accesso alla Business Information, fino ai piani più avanzati che offrono una serie di vantaggi aggiuntivi, tra cui l’accesso alla Business Information a prezzi agevolati e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale per il matching finanziario. Oltre agli abbonamenti mensili, è possibile acquistare pacchetti aggiuntivi come l’add-on Budgeting & Crisi d’impresa, modulo che fornisce strumenti professionali per l’analisi, la pianificazione e la prevenzione delle crisi d’impresa”.

Quali sono gli strumenti più utilizzati dai clienti?

“Tra gli strumenti più utilizzati ci sono Medusa per l’analisi grafico-visuale delle aziende, l’Arena Competitiva Editabile per monitorare i concorrenti e il Rating Mcc per valutare il punteggio del Medio Credito Centrale. Uno dei cavalli di battaglia di Finanza.tech è sicuramente KYM, acronimo di “Know Your Match”, motore di intelligenza artificiale che usa i dati finanziari dell’azienda per anticipare le future necessità di liquidità e finanza. Grazie a KYM, le imprese ottengono soluzioni finanziarie mirate e ottimizzate, riducendo i tempi di ricerca e automatizzando i processi decisionali. In conclusione, la piattaforma offre strumenti avanzati e accesso a dati aggiornati, facilitando decisioni finanziarie informate con l’intelligenza artificiale. Con abbonamenti diversificati, si adatta a piccole imprese e grandi investitori, rappresentando un passo significativo nella finanza aziendale”.

