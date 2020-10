Elezioni Usa, oggi il secondo confronto tv tra Trump e Biden

Elezioni Usa, domani il secondo confronto tv tra Trump e Biden

Dopo avere respinto l’ipotesi di un confronto a distanza Donald Trump ha accettato di sfidare a distanza il candidato democratico Joe Biden domani sera.

I due sfidanti per la Casa Bianca si confronteranno questa sera davanti a milioni di telespettatori rispondendo alle domande degli elettori nel format del ‘townhall’. Trump sarà in collegamento con la Nbc da Miami mentre Biden alla stessa ora parlerà da Philadlephia difronte alle telecamere della Abc.

Molte le perplessità sui contenuti visto che il primo faccia a faccia tra Trump e Biden che si era tenuto lo scorso 29 settembre, prima della positività dell’inquilino della Casa Bianca, è stato caratterizzato da tensioni e insulti reciproci.

Confronto tv tra Trump e Biden, il primo da dimenticare

Il primo dibattito andato in scena lo scorso 29 settembre sul palco del Case Western Reserve University di Cleveland, in Ohio, ha offerto pochi spunti agli elettori indecisi che speravano in un confronto schietto ma utile per capirne di più in vista delle elezioni del 3 novembre.

I social si erano subito schierati definendo la sfida “una vergogna”, specchio di una campagna elettorale tra le più’ divisive della storia americana. L’unica vera notizia allo scadere del tempo regolamentare, quando Trump, rievocando lo spettro dei brogli legati al voto per posta, ha ammesso:

“Per sapere il risultato delle elezioni ci potrebbero volere dei mesi”. E, a differenza del suo rivale, non si è impegnato a riconoscere l’esito delle elezioni. “Ha solo paura del conteggio dei voti – ha replicato Biden – andate a votare, siete voi che determinate il futuro del Paese. E lui non può fermarvi”.

Secondo un instant poll della Cnn, Biden avrebbe vinto il primo dibattito televisivo con Trump per il 60% dei telespettatori, contro il 28% che hanno indicato il presidente americano come vincitore.

Questi risultati sono quasi identici a quelli della stessa Cnn dopo il primo dibattito tra Trump e Hillary Clinton. Nel 2016 il 62% degli spettatori ha dichiarato che Clinton aveva vinto il primo dibattito e il 28% che Trump aveva avuto la meglio.

Il terzo e ultimo confronto diretto prima del voto tra i due sfidanti per la Casa Bianca si terrà il prossimo 22 ottobre.

Cosa dicono i sondaggi

Secondo le ultime rilevazioni di Opinium Research e Guardian Biden al momento Biden è 17 punti percentuali più avanti di Trump nelle preferenze degli elettori in questa ultima fase della corsa per la Casa Bianca.

Secondo l’indagine, il candidato democratico può contare sul 57% delle preferenze, rispetto al 40% del presidente in carica.