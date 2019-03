Elezioni Ue: la sfida in tv tra Calenda, Bannon e i sovranisti

Sovranismo vs Europeismo, questo il titolo del confronto pubblico traSteve Bannon e Carlo Calenda in vista delle prossime elezione europee di maggio.

Un confronto a viso aperto quello tra l’ex consigliere di Donald Trump e principale ideologo dell’imperante sovranismo americano e l’ex ministro dello Sviluppo economico, sostenitore di un europeismo responsabile. La preferenza di Bannon è chiara quando afferma:

Calenda sottolinea che sì i populisti hanno cavalcato bene i problemi ma non hanno programmi. Risponde l’ex consigliere di Donald Trump:

Nessuno dei leader sovranisti in Europa con cui ho parlato vuole uscire dall’Ue. Non è come la Gran Bretagna. Vogliono un’Europa delle nazioni. Continueranno le discussioni sull’immigrazione, ma non sarà la dissoluzione dell’Ue si comincerà però a vedere deregulation e con il tempo sempre più cambiamenti con poteri che torneranno ai paesi membri.

Avete cavalcato bene problemi veri, che sono stati ignorati, ma non avete un programma per risolverli. A parte il commercio e l’agricoltura, e il controllo dei bilanci, tutte le competenze sono delle nazioni in Europa, a partire dall’immigrazione.