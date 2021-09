Elon Musk torna a parlare delle criptovalute e del Dogecoin in particolare. Questa volta nei tweet del numero di Tesla, tra gli investitori più affamati di valute digitali, è finito il Dogecoin, la criptovaluta-meme che qualche mese fa è stata protagonista di un vero e proprio rally.

E in particolare gli alti costi associati alle transazioni. Musk ha affermato che “è molto importante che le commissioni sui Dogecoin diminuiscano per renderli utilizzabili per acquistare cose come biglietti film”.

Lo spunto è arrivato dal il recente sondaggio tenutosi sul profilo del CEO della catena globale di cinema AMC, Adam Aron, che ha chiesto pubblicamente se la sua società, oltre al Bitcoin, Etherum, Litecoin e Bitcoin cash, dovesse accettare anche Dogecoin (DOGE) per i pagamenti online.

Vista la netta vittoria dei favorevoli (68%), Aron ha poi dichiarato che il gruppo cercherà di integrarlo, ma secondo Elon Musk le fee potrebbero essere un problema.

Con i tradizionali pagamenti in valuta, il costo della transazione è a carico del ricevente, ovvero del venditore, mentre con le criptovalute è sempre e soltanto a carico del mittente, ovvero del cliente che effettua l’acquisto.

Titolo mette le ali, ma restano lontani i massimi storici

L’intervento di Elon Musk ha messo le ali al valore di Dogecoin, che che ha guadagnato ieri oltre il 6% a 0,2239 dollari.