Dl crescita, scompare capitolo sui rimborsi per i risparmiatori

Scompare il capitolo sui rimborsi per i risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie. Nell’ultima bozza datata 2 aprile del decreto crescita non compare più il “Fondo indennizzo risparmiatori” (FIR) che invece era inserito nelle precedenti versioni. Spunta invece invece un’estensione della rottamazione delle cartelle anche agli enti locali che non hanno utilizzato per la riscossione l’ex Equitalia.

Sono queste alcune novità sul testo del dl crescita all’esame del governo e che dovrebbe approdare sul tavolo del Consiglio dei Ministri giovedì.

Il testo avrebbe dovuto ricalcare quello del decreto attuativo delle norme contenute in legge di bilancio sul quale, però, ancora non è stata trovata la quadra al Ministero dell’economia per evitare una procedura d’infrazione europea. Il capitolo sul FIR era stato fortemente voluto dal M5S e il suo stralcio potrebbe portare non pochi problemi alla maggioranza di governo.

Tornando alla rottamazione delle cartelle, il testo prevede che Comuni, Province e Regioni possano deliberare la “definizione agevolata“, scontando le sanzioni, sulle “entrate, anche tributarie” che non sono state riscosse “a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale” notificati tra il 2000 e il 2017.

Gli enti che lo vorranno, dovranno fare questa scelta entro due mesi dall’entrata in vigore del decreto e dovranno, entro un mese, dare “notizia dell’adozione dell’atto mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale”, si legge nella relazione tecnica.