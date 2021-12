Criptovalute: Visa lancia nuovi servizi di consulenza

Visa sta lanciando nuovi servizi di consulenza per aiutare i suoi clienti a navigare nel mondo delle criptovalute. La società di pagamenti ha annunciato che la sua pratica di consulenza cripto, ospitata all’interno della divisione di consulenza e analisi, offrirà consigli alle istituzioni finanziarie, ai rivenditori e ad altre aziende su tutto ciò che concerne l’universo cripto.

Tra i suoi clienti che stanno già usando i suoi servizi di consulenza crittografica, Visa ha nominato la banca americana UMB. La mossa segna l’ultimo tentativo di Visa di spingersi più in profondità nel settore delle criptovalute. Dal 1 ottobre 2020 al 30 settembre 2021, l’azienda ha elaborato 3,5 miliardi di dollari in transazioni in valuta digitale attraverso i suoi schemi di carte legate alle criptovalute, come ha sottolineato Nikola Plecas, lead europeo di Visa per le criptovalute.

“Alcuni di questi scambi hanno milioni o, in alcuni casi, decine di milioni di utenti”, ha detto Plecas alla CNBC, aggiungendo che la società permette agli utenti di spendere le loro cripto in oltre 80 milioni di commercianti. L’azienda sta anche sviluppando prodotti orientati verso gli stablecoin – token virtuali legati al valore delle valute sovrane, in genere il dollaro – e le valute digitali emesse dalle banche centrali.

Visa spera che la sua consulenza sulle criptovalute possa aiutare l’adozione mainstream di bitcoin e altre valute digitali. Come il rivale Mastercar, il colosso delle carte di credito vede le criptovalute come un’opportunità di crescita chiave mentre si espande in aree che vanno oltre i pagamenti con carta.

Le principali reti di pagamento hanno affrontato una maggiore concorrenza da un afflusso di nuovi concorrenti finanziari negli ultimi anni. Visa è anche sotto la pressione delle grandi aziende tecnologiche. Amazon il mese scorso ha detto che avrebbe smesso di accettare le carte di credito Visa nel Regno Unito a causa delle “alte commissioni” della società. Il colosso dell’e-commerce ha fatto passi simili contro Visa in Australia e Singapore.

“Crypto per noi è una nuova enorme verticale e opportunità di crescita. E continueremo a concentrarci sulla crescita di questo business andando avanti”, ha detto Plecas.

Uno studio rilasciato da Visa ha fatto emerge che il 94% delle persone ha ora un certo livello di consapevolezza del mondo cripto, mentre quasi un terzo l’ha usata come investimento o mezzo di scambio.

Crypto Smart Market: primo metodo di pagamento per usare Bitcoin nella economia reale

L’onda cripto pare non arrestarsi e consci del successo riscontrato tra i consumatori arriva in Italia Crypto Smart Market, il primo metodo di pagamento peer-to-peer attraverso criptovalute in Italia e in Europa che consente di utilizzare valute virtuali nell’economia reale in modo totalmente sicuro e trasparente. La soluzione è stata realizzata da Crypto Smart, exchange company italiana fondata da Alessandro Frizzoni, Alessandro Ronchi, Claudio Baldassarri, Massimo Zamporlini e Alice Ubaldi, e rappresenta – si legge in una nota – una novità assoluta nel panorama europeo delle criptovalute.

“Abbiamo voluto creare un servizio che possa rendere le criptovalute utilizzabili nella vita di tutti i giorni – ha affermato Alessandro Ronchi, Fondatore di Crypto Smart – Si tratta a tutti gli effetti di un nuovo metodo di pagamento che permetterà di rivoluzionare la percezione del consumatore sulle criptovalute, accrescendo via via il livello di fiducia e credibilità in uno strumento ancora poco conosciuto e su cui molti nutrono ancora perplessità”. “L’utilizzo di monete virtuali può essere considerato uno degli strumenti che faciliteranno la crescita dell’e-commerce – ha affermato Alessandro Frizzoni, Fondatore di Crypto Smart -. Infatti la rivoluzione digitale consiste principalmente nello sviluppo di meccanismi disintermediati tra i quali sono annoverati anche i pagamenti con moneta virtuale poiché avvengono in modalità peer to peer e decentralizzata, senza l’intervento degli istituti di credito. Con l’avvento di internet abbiamo assistito alla diffusione di Skype e Messenger nonché di piattaforme video come YouTube e Netflix: il prossimo passo sarà l’affermazione dei pagamenti peer-to-peer che completa di fatto la rivoluzione digitale di Internet”.

Crypto Smart Market funziona attraverso delle Gift Card: accedendo al sito nella sezione Market sarà possibile acquistare quelle dei migliori marchi della grande distribuzione italiana, dall’elettronica all’abbigliamento, senza alcuna intermediazione. L’utente, dopo essersi registrato, potrà acquistare una o più card e indicare la persona che la utilizzerà. Finalizzato l’acquisto della card, il destinatario riceverà un SMS con un PIN che dovrà essere presentato al momento dell’acquisto, sia nei negozi fisici sia sui siti di e-commerce.

Il metodo sviluppato da Crypto Smart è in assoluto il primo pagamento peer-to-peer non solo dell’Italia ma anche d’Europa. Consente di utilizzare le criptovalute anche per acquisti nell’economia reale. Principalmente i Bitcoin, ma non solo. Per farlo occorre avvalersi di sofisticate gift card prodotte appositamente.