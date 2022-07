Criptovalute, quali fattori stanno influenzando il prezzo del Bitcoin?

Il Bitcoin è stato recentemente scambiato a circa 19.200 dollari, approssimativamente invariata nelle ultime 24 ore. Ricordiamo che la più grande criptovaluta per capitalizzazione di mercato era scesa sotto i 19 mila dollari lo scorso giovedì, a seguito al rifiuto da parte della Securities and Exchange Commission (Sec) di due ETF spot sul Bitcoin e di indicatori economici scoraggianti, ma successivamente ha riguadagnato terreno. Il Bitcoin è salito del 3,5% nella giornata di oggi ed è scambiato al ribasso del 5% negli ultimi 7 giorni, a circa 19.750 dollari.

Quali fattori stanno influenzando il prezzo del Bitcoin?

Anche Ether (ETH) ha subito un calo negli ultimi 7 giorni, scambiando in ribasso del 10%. La debolezza dei prezzi di ETH continua mentre “The Merge” si avvicina rapidamente. La fusione vedrà la rete passare da una piattaforma proof-of-work a una proof-of-stake.

Il hedge fund sulle criptovalute un tempo potente, Three Arrows Capital, venerdì ha dichiarato bancarotta dopo settimane di speculazioni sul fatto che fosse funzionalmente insolvente.

Il prestatore di criptovalute americano-israeliano, Celsius, ha licenziato circa 150 dipendenti durante il fine settimana mentre combatte una crisi finanziaria che ha visto interrompere i prelievi dei clienti il ​​mese scorso.

Coinbase, l’exchange di criptovalute statunitense, ha affermato in un rapporto che la recente vendita di Bitcoin appena coniati da parte dei minatori di criptovalute non aggiunge alcuna pressione significativa sul mercato. Se tutti i Bitcoin di nuova emissione fossero venduti sul mercato ogni giorno, equivarrebbero a soli 900 BTC di pressione di vendita.

In America Latina, il ministro dell’Economia argentino, Martin Guzman, si è dimesso sabato. Ciò ha portato i cittadini ad acquistare fino a tre volte più stablecoin durante il fine settimana rispetto al solito, hanno detto a CoinDesk le società di criptovalute del paese.

Infine, un sondaggio di Mastercard ha riportato che oltre il 51% dei latinoamericani ha effettuato almeno una transazione con criptovalute tra marzo e aprile di quest’anno.

Anche Solana sotto attacco

Il protocollo di liquidità basato su Solana, Crema Finance, ha subito un furto di più di 8,78 milioni di dollari a seguito di un attacco durante il fine settimana, hanno affermato gli sviluppatori in un tweet. Crema ha detto di aver sospeso il suo smart contract dopo l’exploit. Il protocollo consente ai fornitori di liquidità di impostare fasce di prezzo specifiche, aggiungere liquidità su un lato e condurre la negoziazione di ordini di fascia. Ciò rende la piattaforma di trading sofisticata e decentralizzata. “Abbiamo lavorato a stretto contatto con diversi istituti di sicurezza esperti e organizzazioni per monitorare i movimenti di fondi degli hacker”, hanno affermato gli sviluppatori in un tweet.

Il valore bloccato su Crema è precipitato a $3 milioni lunedì da oltre $12 milioni sabato dopo l’exploit, secondo i dati. Crema ha registrato volumi di scambio di $1,34 miliardi dal suo inizio a gennaio.

L’hacker ha iniziato il suo attacco creando un account tick falso. Un account tick è “un account dedicato che memorizza i dati sui tick dei prezzi in CLMM”, hanno affermato gli sviluppatori, riferendosi al protocollo di market making di Crema. Successivamente, l’hacker ha sfruttato un comando scrivendo i dati sull’account falso e aggirando le misure di sicurezza.