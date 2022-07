Coinbase a caccia di licenze per espandersi in nuovi paesi europei. Italia compresa

Coinbase sta cercando licenze con vari paesi in Europa come parte di un’aggressiva espansione nel continente.

L’exchange ha già una presenza attiva in Regno Unito, Irlanda e Germania, ma vuole avviare le operation in Spagna, Italia, Francia, Paesi Bassi e Svizzera, ha dichiarato Nana Murugesan, vicepresidente internazionale di Coinbase.

Il gigante statunitense delle criptovalute sta guardando ai mercati internazionali per guidare la crescita tra i timori di un incombente “periodo buio” per le criptovalute. All’inizio di questo mese, Coinbase ha annunciato che avrebbe licenziato il 18% della sua forza lavoro, mentre altre aziende, tra cui Gemini e BlockFi, hanno adottato misure simili a causa del calo dei prezzi.

Tuttavia, Murugesan afferma che Coinbase sta pianificando di assumere un manager regionale per supervisionare le sue operation europee. L’azienda sta principalmente dando la priorità ai “ruoli mission-critical” in campi come la sicurezza e la conformità dopo un periodo di rapida crescita, ha aggiunto.

“Quando siamo entrati nel Regno Unito e in Europa, è stato durante l’ultimo grande mercato ribassista nel 2015-2016”, ha affermato Murugesan, che è entrato a far parte di Coinbase nel gennaio 2022. “Ma quando si passa rapidamente al 2017-2018, il Regno Unito è ora una parte enorme della nostra attività, così come l’Europa”, ha aggiunto. “Siamo entrati, abbiamo fatto scommesse. Sono sicuro che probabilmente è stato un periodo difficile. Ma è stato ripagato, in modo significativo”.

Coinbase è in trattative per ottenere l’approvazione in base alle norme antiriciclaggio in diversi paesi, inclusa la Francia, ha affermato Katherine Minarik, vicepresidente legale dell’azienda.

La società si sta preparando per MiCA, o Markets in Crypto-Assets, un atto legislativo fondamentale dell’Ue che mira ad armonizzare la regolamentazione delle criptovalute in tutto il blocco. I funzionari del Consiglio europeo e del Parlamento si incontreranno giovedì nel tentativo di raggiungere un accordo sulle regole. Se tutto fila liscio, l’aspettativa è che il MiCA entri in vigore entro il 2024.

I concorrenti di Coinbase si espandono velocemente

Sebbene Coinbase sia il più grande exchange di criptovalute negli Stati Uniti, sta affrontando un’intensa concorrenza da parte di nuovi operatori, come Binance, FTX e Crypto.com. La filiale statunitense di Binance ha recentemente eliminato le commissioni per i clienti che scambiano Bitcoin e la notizia che ha fatto crollare le azioni di Coinbase.

Coinbase sta correndo per tenere il passo con i suoi rivali, che stanno guadagnando un notevole successo nei territori al di fuori degli Stati Uniti. In Medio Oriente, ad esempio, sia Binance che FTX hanno ottenuto licenze a Dubai. Binance si è anche assicurata l’autorizzazione in Francia e in Italia e sta cercando approvazioni in altri paesi europei. “Essendo una società quotata in borsa, l’asticella è molto alta”, ha detto Murugesan. “A volte potrebbe volerci un po’ più di tempo per fare alcune cose. Ma vogliamo mantenere la rotta”.

Un insieme di fattori sta pesando sul mercato, compresi i tassi di interesse più elevati della Federal Reserve e il crollo della stablecoin UST. Il crollo dei prezzi dei token ha a sua volta portato a problemi di solvibilità per le società di investimento che hanno sfruttato molto la leva finanziaria, come Three Arrows Capital.

Coinbase ha compiuto un’improvvisa inversione di marcia sulla sua strategia di riduzione dei costi questo mese, annunciando piani per tagliare circa 1.100 dipendenti a livello globale, pari al 18% del personale totale di Coinbase.

La società ha registrato un calo del 27% dei ricavi nel primo trimestre poiché l’utilizzo complessivo della sua piattaforma è diminuito. L’attività è attualmente fortemente dipendente dalle commissioni di negoziazione. Ma spera di diversificarsi in nuovi prodotti, inclusi NFT e staking.