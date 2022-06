Coinbase pronta a tagliare il 18% della sua forza lavoro

L’exchange di criptovalute Coinbase Global ha dichiarato che taglierà il 18% della sua forza lavoro, circa 1.100 posti di lavoro, per cercare di ridurre i costi legati alla recente crisi del mercato finanziario.

Il mercato delle criptovalute è stato sconvolto da un’estrema volatilità a causa di incertezze economiche e geopolitiche come l’aumento dell’inflazione e l’impatto della guerra in Ucraina, con il Bitcoin che è crollato fino al 14% lunedì dopo che il prestatore di criptovalute Celsius Network ha congelato prelievi e trasferimenti.

“Sembra che stiamo entrando in una recessione dopo un boom economico di oltre 10 anni. Una recessione potrebbe portare a un altro inverno crittografico e potrebbe durare per un lungo periodo”, ha affermato l’amministratore delegato Brian Armstrong in un post.