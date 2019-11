Criptovalute: l’Ue pensa ad una valuta digitale pubblica

In line con quanto sta avvenendo in Cina, anche l‘Unione europea starebbe considerando l’emissione di una valuta digitale pubblica per contrastare l’ascesa di Libra, la stablecoin di Facebook, che dovrebbe vedere il suo debutto il prossimo anno.

I dettagli del progetto

È quanto riporta l’agenzia Reuters, che cita la bozza di un documento dell’Unione europea in cui si legge che la

“Banca centrale europea dovrebbe prendere in considerazione l’emissione di una valuta digitale pubblica”. La bozza del testo della Ue, visionato dall’agenzia stampa, “esorta, inoltre, il blocco a sviluppare un approccio comune alle criptovalute, incluso l’eventuale divieto di progetti ritenuti troppo rischiosi“.

Il documento – che potrebbe essere discusso dai ministri delle finanze dell’UE venerdì, in vista di una sua approvazione nella prossima riunione del 5 dicembre – intensificherebbe la campagna di regolamentazione dell’UE contro le criptovalute, che finora sono state oggetto di regolamentazione solo parziale in alcuni stati membri.

“La Bce e le altre banche centrali della Ue potrebbero esplorare proficuamente le opportunità e le sfide legate all’emissione di valute digitali da parte della banca centrale anche prendendo in considerazione misure concrete a tal fine”, si legge nella bozza citata da Reuters, redatta dall’attuale presidenza finlandese dell’Ue e soggetta a possibili modifiche.

I piani di Facebook

Va ricordato che Facebook ha annunciato lo scorso giugno l’intenzione di lanciare l’anno prossimo la sua valuta digitale Libra. Ma a settembre, Francia e Germania hanno dichiarato che questo potrebbe rappresentare un rischio per il settore finanziario e hanno sostenuto lo sviluppo di un’alternativa pubblica.

Le valute digitali come Libra – note anche come stablecoin – sono generalmente supportate da denaro tradizionale e altri titoli, mentre le criptomonete come i bitcoin non lo sono.