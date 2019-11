Cina sta pensando a prima criptovaluta di stato

Mentre Facebook sta cercando di recuperare i pezzi per lanciare il progetto Libra, la Cina spinge l’acceleratore sulla messa a punto della prima criptovaluta di Stato.

Sono infatti numerosi i segnali che vedrebbero Pechino al lavoro per il debutto nell’arena delle monete digitali. Non ultimo, l’incoraggiamento pesante del presidente Xi Jinping a sostegno dello sviluppo della blockchain, parlando a fine ottobre a una sessione di studio del Politburo.

Nell’occasione, Xi ha detto che la Cina dovrebbe “cogliere l’opportunità” dell’adozione della blockchain, la tecnologia che è alla base delle criptovalute.

Non le ha menzionate apertamente, ma tanto è bastato per mandare durante lo scorso fine settimana alle stelle i valori dei Bitcoin, la regina delle criptovalute, tornata sia pure brevemente sopra quota 10.000 dollari, e poi alla riapertura dei mercati le azioni di oltre 200 compagnie legate agli investimenti nel blockchain.

A quanto pare il progetto di Pechino di sbarcare nell’arena delle criptovalute, non sarebbe del tutto nuovo. La banca centrale cinese, secondo indiscrezioni, starebbe lavorando a una criptovaluta già dal 2014.

Negli ultimi mesi, tuttavia, il progetto avrebbe subito una forte accelerazione proprio in relazione a Libra. Il progetto di Facebook non è mai piaciuto alla Cina. Tanto che il Global Times, giornale molto vicino al governo, lo ha definito come una “potenziale minaccia” per la sovranità finanziaria cinese.