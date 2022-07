A inizio luglio Binance ha avviato una collaborazione con Khaby Lame, il creatore italiano di contenuti per i social media diventato famoso grazie ai suoi video virali su TikTok, per unirsi come ambasciatore del marchio globale. Binance collaborerà con lui per aumentare la consapevolezza e l’adozione del Web3.

I dettagli della collaborazione tra Binance e Lame

“Lame è diventato un’icona culturale e uno dei creatori più divertenti a livello globale: il suo senso dell’umorismo porterà rilevanza e riconoscibilità man mano che amplieremo l’adozione di Web3″, ha affermato James Rothwell, vicepresidente globale del marketing di Binance. “Con così tante sfumature sul Web3 e la disinformazione nel mondo, è stata una combinazione perfetta avere Lame a bordo per aiutare a sfatare alcuni dei miti su questo spazio”, ha aggiunto.

Secondo l’azienda, utilizzerà la star di TikTok il suo stile inconfondibile per affrontare alcune delle percezioni errate su Web3 in questa partnership pluriennale. Lame collaborerà anche su collezioni NFT esclusive con Binance, come annunciato lo scorso giugno anche per Cristiano Ronaldo. Lame ha commentato:

“Considero i miei follower come la mia famiglia e sono sempre alla ricerca di nuove sfide e contenuti interessanti da condividere con loro. Sono stato curioso sul Web3 per un po’ di tempo e ho colto al volo l’opportunità di collaborare con un leader come Binance perché si allinea perfettamente con quello che faccio di solito: rendere le cose complesse facili e divertenti per tutti”.

Lame è attualmente il creatore di contenuti più seguito su TikTok, con oltre 142 milioni di follower sulla piattaforma e 78 milioni di follower su Instagram. Binance è uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo. Lo scorso maggio ha rafforzato la sua presenza europea, ottenendo la registrazione e l’approvazione normativa in Italia.