Binance ottiene l’approvazione per operare in Italia

Binance, uno dei più grandi exchange di criptovalute al mondo, ha rafforzato la sua presenza europea ottenendo la registrazione e l’approvazione normativa in Italia.

Venerdì, il blog ufficiale dell’exchange ha riportato che Binance Italia ha ricevuto l’approvazione normativa nel Paese attraverso la registrazione come Cryptocurrency Service Provider presso Organismo Agenti e Mediatori (OAM), come richiesto dalla legislazione italiana.

Binance ottiene la registrazione in Italia https://t.co/pNh2VzfcnP — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 28, 2022

La registrazione consente a Binance di offrire prodotti crypto ai propri clienti in Italia nel rispetto delle normative locali, nonché di aprire uffici ed espandere il team locale. Nella sua dichiarazione, il fondatore e CEO di Binance Changpeng Zhao ha ringraziato il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano e l’OAM per i loro sforzi nel “definire e controllare i requisiti necessari per operare in Italia in piena trasparenza”.

Un rappresentante di Binance ha precisato che l’headquarter dell’azienda aprirà a Milano. Riguardo a dove Binance prevede di ottenere una licenza successiva, il rappresentante ha detto:

“Ci impegniamo a ottenere licenze e registrazioni pertinenti ovunque possibile”.

Prima degli annunci sulle licenze operative in Francia in Italia, Binance ha fatto una serie di mosse sul mercato mediorientale. A marzo ha ottenuto il via libera dalle autorità di regolamentazione in Bahrain e Dubai e ad aprile la società ha ottenuto l’approvazione per operare ad Abu Dhabi.

Nel novembre 2021, CZ ha annunciato il lancio di un’iniziativa da 115 milioni di dollari (100 milioni di euro) chiamata “Objective Moon” per sviluppare l’ecosistema blockchain e cripto in Francia e in Europa.