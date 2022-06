La superstar del calcio Cristiano Ronaldo ha firmato un’esclusiva partnership pluriennale di NFT (Non Fungible Token) con l’exchange di criptovalute Binance, attivo in Italia dal maggio scorso. La collaborazione mira a far conoscere agli appassionati di calcio l’ecosistema Web3 attraverso campagne NFT globali.

Cosa prevede la collaborazione tra Binance e Ronaldo

L’accordo prevede la creazione di una serie di raccolte NFT con Ronaldo. Questi saranno venduti esclusivamente sulla piattaforma Binance NFT, con la prima collezione in uscita entro la fine dell’anno.

Changpeng Zhao, ceo e fondatore di Binance, ha elogiato i successi di Ronaldo nel calcio e ha affermato che l’atleta ha “trasceso lo sport per diventare un’icona in più settori. Ha accumulato una delle basi di fan più fedeli al mondo attraverso la sua autenticità, talento e lavoro di beneficenza”.

Zhao ha aggiunto che il team di Binance è entusiasta di offrire ai fan di Ronaldo “L’opportunità esclusiva di coinvolgimento per entrare in contatto con Ronaldo” possedendo pezzi delle collezioni NFT. La superstar del calcio ha commentato ha spiegato:

“Il mio rapporto con i fan è molto importante per me, quindi l’idea di portare esperienze senza precedenti e l’accesso attraverso questa piattaforma NFT è qualcosa di cui volevo far parte”.

Non è la prima volta che Ronaldo “maneggia” dei token. A marzo, ha ricevuto token crittografici per i suoi successi nello sport. La stella del calcio ha ricevuto dei gettoni JUV, il gettone ufficiale del tifoso della Juventus FC, per ogni gol in carriera da senior che ha segnato.

Binance e il crollo delle criptovalute

Nonostante l’attuale crollo delle criptovalute, il CEO di Binance ha espresso positività all’inizio di giugno. Zhao ha notato che è il suo terzo crollo del mercato delle criptovalute e il secondo incontro di Binance con questo tipo di situazione di mercato, il che implica che il team sa come orientarsi in un mercato ribassista. Oltre a questo, il ceo di Binance ha affermato che utilizzerà questa come un’opportunità per assumere i migliori talenti disponibili durante questo periodo.