Criptovalute, le transazioni illecite toccano il massimo storico

Ogni anno vengono pubblicate le stime delle attività illecite per dimostrare la potenza della trasparenza delle blockchain e per educare gli investigatori e i professionisti della compliance sulle ultime tendenze della criminalità legata alle criptovalute. Il rapporto di quest’anno, che sarà rilasciato a febbraio 2023, è unico, in quanto segue uno degli anni più tumultuosi nella storia delle criptovalute, con l’implosione di diverse grandi aziende, tra cui Celsius, Three Arrows Capital, FTX e altre, alcune delle quali accusate di frode.

Gli eventi di quest’anno hanno chiarito che sebbene le blockchain siano intrinsecamente trasparenti, l’industria ha margini di miglioramento in questo senso. Esistono opportunità per collegare i dati off-chain sulle passività con i dati on-chain per fornire una migliore visibilità e la trasparenza di tutte le transazioni on-chain in DeFi (finanza decentralizzata): uno standard che tutti i servizi di crittografia dovrebbero sforzarsi di raggiungere. Man mano che sempre più valore viene trasferito alla blockchain, tutti i potenziali rischi diventeranno trasparenti e ci sarà una visibilità più completa. Lo riporta un articolo pubblicato sul blog di Chainanalysis, società di analisi on-chain, riporta alcuni importanti dati e mette in evidenza il problema costante delle attività illecite nel mercato delle criptovalute e il loro impatto sul settore.

Cresce il volume delle transazioni illecite in criptovalute

Nonostante la flessione del mercato, il volume delle transazioni illecite è aumentato per il secondo anno consecutivo, raggiungendo il massimo storico di 20,1 miliardi di dollari. Va notato che questa cifra è una stima al ribasso ed è destinata a crescere con l’identificazione di nuovi indirizzi associati ad attività illecite. Il rapporto sottolinea che tale stima non tiene conto dei proventi di reati non legati al mercato crypto, come il traffico di droga convenzionale, che coinvolge le criptovalute come modalità di pagamento. Ad esempio, l’anno scorso “solo” 14 miliardi di dollari provenivano da attività illecite nel 2021. Quest’anno invece la cifra è salita a 18 miliardi di dollari, soprattutto a causa della scoperta di nuove truffe.

Vale anche la pena ricordare che il 44% del volume di transazioni illecite del 2022 proveniva da attività associate a entità sanzionate, in un anno in cui l’OFAC (Office of Foreign Assets Control) ha lanciato alcune delle sue sanzioni più ambiziose e difficili da applicare. L’exchange di criptovalute Garantex, che lo scorso anno ha rappresentato la maggior parte del volume di transazioni legate alle sanzioni, ne è un ottimo esempio. L’OFAC ha sanzionato Garantex nell’aprile 2022, ma in quanto azienda con sede in Russia, l’exchange ha potuto continuare a operare impunemente.

I volumi delle transazioni sono diminuiti in tutte le altre categorie più convenzionali di crimini legati alle criptovalute, ad eccezione dei fondi rubati, che sono aumentati del 7% rispetto all’anno precedente. La flessione del mercato potrebbe essere una delle ragioni. In passato si è riscontrato che le truffe di criptovalute, ad esempio, ottengono meno entrate durante i mercati ribassisti, probabilmente perché gli utenti sono più pessimisti e meno propensi a credere alle promesse di alti rendimenti nei periodi in cui i prezzi degli asset sono in calo. In generale, una minore quantità di investinti in criptovalute tende ad essere correlata a una minore quantità di denaro associata alla criminalità.

Tuttavia, il rapporto di Chainanalysis rileva anche che la flessione del mercato potrebbe aver portato a un aumento delle opportunità per i criminali informatici di prendere di mira individui e aziende vulnerabili. Gli eventi di quest’anno hanno chiarito che, sebbene le blockchain siano intrinsecamente trasparenti, il settore ha margini di miglioramento in questo senso.