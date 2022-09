Criptovalute, la Casa Bianca pronta a regolamentarle

La Casa Bianca ha appena pubblicato il suo primo quadro in assoluto su come dovrebbe essere la regolamentazione delle criptovalute negli Stati Uniti, compresi i modi in cui il settore dei servizi finanziari dovrebbe evolversi per rendere più facili le transazioni senza confini e come reprimere le frodi nell’asset digitale spazio. La tanto attesa direzione di Washington ha catturato l’attenzione dell’industria delle criptovalute nel suo insieme.

Il quadro segue un ordine esecutivo emesso a marzo, in cui il presidente Usa Joe Biden ha invitato le agenzie federali a esaminare i rischi e i benefici delle criptovalute e a pubblicare studi ufficiali sui loro risultati.

Per sei mesi, le agenzie governative hanno lavorato per sviluppare i propri quadri e raccomandazioni politiche per affrontare le priorità elencate nell’ordine esecutivo: protezione dei consumatori e degli investitori; promuovere la stabilità finanziaria; contrastare la finanza illecita; Leadership statunitense nel sistema finanziario globale e competitività economica; inclusione finanziaria; innovazione responsabile. Insieme, queste raccomandazioni costituiscono il primo “approccio dell’intero governo” alla regolamentazione del settore.

Brian Deese, direttore del National Economic Council, e il consulente per la sicurezza nazionale Jake Sullivan, hanno dichiarato che le nuove linee guida hanno lo scopo di posizionare il Paese come leader nella governance dell’ecosistema delle risorse digitali, in patria e all’estero.

Contrastare la finanza illecita nelle criptovalute

Una sezione del nuovo quadro della Casa Bianca sulla regolamentazione delle criptovalute si concentra sull’eliminazione delle attività illegali nel settore. Il presidente sta anche valutando se spingere il Congresso ad aumentare le sanzioni per la trasmissione di denaro senza licenza, oltre a modificare potenzialmente alcuni statuti federali per consentire al Dipartimento di giustizia di perseguire i crimini relativi alle risorse digitali in qualsiasi giurisdizione in cui si trovi la vittima.

La criminalità è diffusa nel settore degli asset digitali. Più di 1 miliardo di dollari in criptovalute è andato perso a causa di frodi dall’inizio del 2021, secondo una ricerca della Federal Trade Commission.

Un nuovo dollaro digitale

Il presidente della Federal Reserve Jerome Powell in precedenza aveva affermato che il principale incentivo per gli Stati Uniti a lanciare la propria valuta digitale della banca centrale (CBDC) sarebbe eliminare la necessità d’uso delle criptovalute in America. “Non avresti bisogno di stablecoin; non avresti bisogno di criptovalute, se avessi una valuta digitale statunitense”, ha detto Powell. “Penso che sia uno degli argomenti più forti a suo favore.”

Nel nuovo quadro della Casa Bianca, sottolinea il fatto che una CBDC statunitense potrebbe abilitare un sistema di pagamento che è “più efficiente, fornisce una base per ulteriore innovazione tecnologica, facilita transazioni transfrontaliere più rapide ed è ambientalmente sostenibile”. “Potrebbe promuovere l’inclusione finanziaria e l’equità consentendo l’accesso a un’ampia gamma di consumatori”, continua il rapporto. A tal fine, l’amministrazione esorta la Fed a continuare la ricerca, la sperimentazione e la valutazione di una CBDC.

Salvaguardare la stabilità finanziaria

I banchieri centrali e i legislatori statunitensi si sono lamentati per anni dell’ascesa delle stablecoin. Questi token digitali non governativi sono sempre più utilizzati nelle transazioni nazionali e internazionali, il che fa paura alle banche centrali perché non hanno voce in capitolo sulla loro regolamentazione.

A maggio, il crollo di TerraUSD, uno dei più popolari progetti di stablecoin ancorati al dollaro Usa, è costato agli investitori decine di miliardi di dollari. L’implosione di questo progetto di stablecoin ha portato a una serie di insolvenze, che hanno cancellato quasi 600 miliardi di dollari di ricchezza, secondo la Casa Bianca.

“Le risorse digitali e il sistema finanziario tradizionale stanno diventando sempre più intrecciate, creando canali in cui le turbolenze hanno effetti di ricaduta”, secondo la scheda informativa della Casa Bianca. Che avverte che le stablecoin potrebbero salire parecchio, in assenza di una regolamentazione appropriata. Per rendere le stablecoin “più sicure”, l’amministrazione afferma che il Tesoro “lavorerà con le istituzioni finanziarie per rafforzare la loro capacità di identificare e mitigare le vulnerabilità informatiche condividendo informazioni e promuovendo un’ampia gamma di set di dati e strumenti analitici”, oltre a collaborare con altre agenzie per “identificare e analizzare i rischi strategici emergenti relativi ai mercati delle risorse digitali”.

Tali sforzi avverranno anche di concerto con gli alleati internazionali, tra cui l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) e il Consiglio per la stabilità finanziaria.