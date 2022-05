CBDC: elevato interesse, ma pochi progetti superano la fase pilota

Il concetto di una CBDC emessa dal governo sembra essere un’idea il cui momento è giunto.

“Più della metà delle banche centrali del mondo stanno ora sviluppando valute digitali o stanno conducendo esperimenti concreti su di esse”, ha riferito la Banca dei regolamenti internazionali, o BRI, all’inizio di maggio, cosa che sarebbe stata impensabile solo pochi anni fa.

La BRI ha anche scoperto che nove banche centrali su dieci stavano esplorando le valute digitali, o CBDC, in una forma o nell’altra, secondo il suo sondaggio su 81 banche centrali condotto lo scorso autunno.

Molti sono rimasti sorpresi dai progressi:

“È davvero straordinario che circa il 90% delle banche centrali stia lavorando sulle CBDC”, ha detto Ross Buckley, professore di innovazione dirompente KPMG-KWM presso l’Università del New South Wales, Sydney. “La crescita anno su anno in questo campo è straordinaria”. “Quello che ho trovato più sorprendente è stata la velocità con cui le economie avanzate si stavano muovendo verso le CBDC al dettaglio”, ha detto Franklin Noll, presidente di Noll Historical Consulting, LLC. “Fino alla metà dello scorso anno, le banche centrali delle economie avanzate avevano una visione piuttosto rilassata delle CBDC, non considerandole particolarmente necessarie o degne di molta attenzione”.

Lo slancio è accelerato lo scorso anno, osserva il rapporto. Dopo che le Bahamas hanno lanciato il primo caso di CBDC al dettaglio al mondo, il Sand Dollar, nel 2020, la Nigeria è seguita nel 2021 con la propria moneta elettronica, l’eNaira.

Nel frattempo, i Caraibi orientali e la Cina hanno rilasciato versioni pilota delle loro valute digitali, rispettivamente DCash ed e-CNY.

Le Bahamas lottano, la Svezia delibera, il Cile ritarda

Tuttavia, l’implementazione di un CBDC di successo può essere più facile a dirsi che a farsi. La nuova moneta digitale statale delle Bahamas ha faticato a guadagnare terreno, rappresentando meno dello 0,1% della valuta in circolazione nella nazione, ha affermato il Fondo monetario internazionale a marzo, e ci sono strade limitate per utilizzare la stessa.

È necessaria una maggiore educazione della popolazione, ha affermato il FMI, una sfida che probabilmente anche altre valute elettroniche emesse dal governo dovranno affrontare.

La banca centrale svedese, la Riksbank, ha studiato, discusso e sperimentato le valute digitali più a lungo della maggior parte delle altre. Il suo progetto e-krona è iniziato nel 2017 e un programma pilota, lanciato nel 2020, è ora alla sua seconda fase. Carl-Andreas Claussen, consulente senior nel dipartimento pagamenti della Riksbank, ha affermato che ci sono molte ragioni per cui le banche centrali potrebbero voler implementare una CBDC, ma per quanto concerne la Riksbank, è prima di tutto il calo dell’uso di contanti in Svezia.

La Svezia sta correndo per diventare la prima società senza contanti del mondo occidentale. Dal 2010 al 2020, la percentuale di svedesi che utilizza denaro contante è scesa dal 39% al 9%, secondo la Riksbank. Ma questo solleva anche domande. Come ha detto Claussen:

“Se il denaro fisico scompare, il pubblico non avrà più accesso al denaro della banca centrale. Sarà un cambiamento serio rispetto a come è stato negli ultimi 400 anni in Svezia. Con una corona elettronica, la Riksbank offrirà denaro della banca centrale che il pubblico può utilizzare”.

Tuttavia, nulla è stato deciso in Svezia. “Non è chiaro se ne avremo bisogno”, ha detto Claussen. “Quindi, prima, dobbiamo capire se ne abbiamo bisogno e se ne vale la pena. Non ci siamo ancora”.

Altrove, il Cile ha annunciato la scorsa settimana che stava ritardando il lancio della sua CBDC, spiegando che un peso digitale emesso dal governo richiedeva ulteriori studi. Il Cile sta cercando di sviluppare un sistema di pagamento nazionale che sia “inclusivo, resiliente e protegga le informazioni delle persone”, secondo un rapporto. Ma la banca centrale ha affermato di non avere ancora informazioni sufficienti per prendere una decisione definitiva al riguardo.

Secondo CBDC Tracker, solo le Bahamas e la Nigeria sono passate al pieno “lancio” della CBDC nel mondo reale, mentre il 2022 ha visto finora più progetti cancellati come il Project Orchid di Singapore. D’altra parte, a gennaio 2020 erano in corso solo cinque programmi “pilota”, rispetto ai 15 di maggio 2022, il che suggerisce che potrebbero essere imminenti altri lanci.

Le CBDC potrebbero eliminare le criptovalute?

Dove entrano in gioco le criptovalute in tutto questo? Giusto per essere chiari, il denaro digitale del governo viene generalmente emesso nell’unità monetaria del paese come i pesos in Cile e i dollari negli Stati Uniti ed è una “passività” della banca centrale. Le criptovalute, in confronto, hanno la loro “unità” di valuta, come Ether (ETH), e sono risorse digitali private senza alcun diritto sulla banca centrale.

La maggior parte delle banche centrali vede reti di pagamento come Bitcoin ed Ethereum che rappresentano una piccola minaccia per le loro attività, e le stablecoin ancor meno: la maggior parte delle banche centrali nel sondaggio percepisce ancora l’uso delle criptovalute per i pagamenti come banale o limitato a una nicchia gruppi.

Tuttavia, le CBDC non potrebbero rappresentare un pericolo esistenziale per le criptovalute a un certo punto? Le CBDC sono essenzialmente strumenti di pagamento, mentre le criptovalute sono più simili a asset speculativi.

Questi nuovi strumenti non rappresenteranno una minaccia esistenziale per Bitcoin e simili, ma renderanno più difficile per Bitcoin affermarsi come qualcosa di diverso da un gioco speculativo.

Gourav Roy, analista senior del Boston Consulting Group in India, che contribuisce anche a CBDC Tracker, ha dichiarato: che molti governi considerano ancora le criptovalute una “grande minaccia per la macroeconomia e il principale panorama finanziario/dei pagamenti del loro paese” e per questo motivo , questi paesi emettono regolarmente avvisi sulle criptovalute, introducono leggi per tassare le transazioni di criptovalute e talvolta vietando persino il trading di criptovalute.

Roy ha offerto la Cina come esempio calzante: ha vietato le criptovalute e allo stesso tempo “svolgeva il più grande test pilota CBDC del mondo con 261 milioni di utenti”.

Detto questo, ci sarà ampia possibilità per le stablecoin di sopravvivere e continuare a svolgere un ruolo importante nell’ecosistema finanziario decentralizzato, anche con l’adozione diffusa delle CBDC.

Franklin Noll non solo crede che CBDC e criptovalute possano coesistere, ma i CBDC potrebbero potenzialmente “lavorare per rendere popolare e mainstream la criptovaluta in generale”. Man mano che i settori pubblico e privato diventano più informati e a proprio agio con le criptovalute.

Ha aggiunto: