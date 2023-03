Dopo aver annunciato problemi di liquidità a febbraio e la conseguente interruzione delle attività, ora la Guardia di Finanza di Milano ha perquisito gli uffici di The Rock Trading, la piattaforma di criptovalute italiana e le abitazioni dei due fondatori, Andrea Medri e Davide Barbieri. Ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Chi è The Rock Trading

The Rock Trading è un exchange di Bitcoin & criptovalute tutto italiano. E’ nata nel 2007 come “The Rock Insurance Co.” una “Virtual Insurance Company” in Second Life, la prima del suo genere. Nel 2010 ha cambiato nome in The Rock Trading, con una parte dedicata alla gestione dei fondi e una dedicata al trading di quote e valute. Nel giugno 2011, dopo alcuni mesi passati tra sviluppo e test, il primo Bitcoin è stato scambiato sulla piattaforma, e da lì sono state aggiunte nuove valute (come Litecoin, Namecoin e altre) e nel maggio 2013 è diventato anche un gateway Ripple e un rivenditore ufficiale di XRP.

Nel luglio 2013 The Rock Trading è diventata una Limited Liability Company certificata, registrata a Malta e fondata da Andrea Medri (cfo) e Davide Barbieri (cto), e nel primo quarto del 2018 è stata spostata da Malta all’Italia.

Cosa è successo

Il 17 febbraio 2023, l’exchange ha comunicato l’interruzione dell’operatività della piattaforma “in ragione di difficoltà riscontrate nella gestione della liquidità”. Ora “la società sta conducendo verifiche interne per individuare le cause del problema e valutando l’adozione di tutte le iniziative opportune o necessarie per tutelare la clientela e gli altri stakeholder”.

Successivamente l’exchange ha reso noto che dal 21 febbraio 2023, è possibile accedere al proprio account in modalità sola lettura, per consultare il proprio saldo, la lista movimentazioni e per il download dei relativi report.

Da qui la Procura di Milano ha avviato un’indagine e oggi la notizia dell’iscrizione del registro degli indagati dei due amministratori, accusati di appropriazione indebita e truffa. Perquisite inoltre dalla Guardia di Finanza di Milano la sede centrale e gli uffici a Genova e Padova, oltre le abitazioni dei due amministratori.

E mentre c’è chi azzarda che sia l’FTX italiano, ricordiamo che Andrea Medri, cofondatore di The Rock Trading, aveva definito il crollo di FTX la “Lehman Brothers delle cripto”.