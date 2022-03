Dan Schulman, Ceo di PayPal, è un forte sostenitore delle criptovalute. Attraverso la videoconferenza Axis Tel Aviv, Schulman ha condiviso i suoi pensieri sulle valute digitali, poiché vede un brillante futuro nelle valute digitali e crede che la blockchain fornirà nuove opportunità nel mondo finanziario.

“L’intersezione tra CBDC, monete stabili, portafogli digitali e maggiore utilità dei pagamenti tramite criptovalute non è solo affascinante, ma penso che ridefinirà molto del mondo finanziario in futuro.”

Tuttavia, Schulman non considera il valore di Bitcoin o di qualsiasi altra criptovaluta come il punto focale principale. Invece, esplora come le risorse digitali possono avere un impatto sull’attuale sistema finanziario.

“Sono molto entusiasta di ciò che la tecnologia blockchain può fare al sistema finanziario in futuro. Penso che le cose iniziali che tutti pensano riguardo agli asset digitali sia comprarle e venderle, e quale prezzo avrà Bitcoin domani. Tutto ciò credo sia la parte meno interessante delle valute digitali”, ha detto.

PayPal, fondata da rinomati sostenitori della blockchain, come Peter Thiel ed Elon Musk, è stato un pioniere nei servizi finanziari online e nei metodi di pagamento tradizionali avanzati alla fine degli anni ’90.

PayPal sta facendo ulteriori progressi nel mondo dei pagamenti digitali: la società fintech ha recentemente rivelato di sviluppare la propria criptovaluta, una stablecoin forse ancorata al dollaro Usa