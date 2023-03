La FINMA, l’autorità di vigilanza svizzera difende la sua controversa di azzerare i bond AT1 di Credit Suisse nella vendita d’emergenza a UBS.

L’autorità di vigilanza ha sottolineato che il prestito che il Credit Suisse ha ricevuto dalla Banca Nazionale Svizzera la scorsa settimana, con il sostegno del governo federale, significa che le condizioni per una svalutazione sono state soddisfatte. La FINMA ha ordinato al Credit Suisse di svalutare a zero ben 16 miliardi di franchi svizzeri di obbligazioni AT1, ampiamente considerate come investimenti relativamente rischiosi, mentre gli azionisti riceveranno un pagamento pari al valore di acquisizione del titolo. Questa decisione ha sconvolto la normativa europea di restituzione in caso di fallimento di una banca che di norma pone gli obbligazionisti AT1 al di sopra degli investitori azionari. Gli obbligazionisti stanno valutando ora la possibilità di intraprendere un’azione legale.

Le decisioni sui bond AT1 di Credit Suisse

I bond AT1 emessi dal Credit Suisse prevedono per contratto che vengano completamente svalutati in caso di “evento di redditività“, in particolare se viene concesso un sostegno pubblico straordinario”, ha dichiarato la FINMA in un comunicato. “Poiché il Credit Suisse ha ricevuto prestiti straordinari di assistenza alla liquidità garantiti da una garanzia federale di inadempienza il 19 marzo 2023, queste condizioni contrattuali sono state soddisfatte per gli strumenti AT1 emessi dalla banca”.

Dopo che la scorsa settimana il prezzo delle sue azioni è crollato ai minimi storici, Credit Suisse ha annunciato di aver ottenuto un prestito fino a 50 miliardi di franchi svizzeri dalla Banca Nazionale Svizzera e ha fornito una sostanziale assistenza di liquidità al prestatore mentre le autorità si affannavano a mettere insieme un accordo di salvataggio domenica. Il governo federale svizzero ha emanato un’ordinanza d’emergenza per garantire l’ulteriore assistenza di liquidità della BNS al Credit Suisse, al fine di assicurare il successo dell’acquisizione di UBS. L’ordinanza ha inoltre autorizzato la FINMA a “ordinare al mutuatario e al gruppo finanziario di ridurre il capitale aggiuntivo di classe 1”, ha dichiarato l’autorità di vigilanza. “Domenica è stato possibile trovare una soluzione per proteggere i clienti, la piazza finanziaria e i mercati”, ha dichiarato il ceo della FINMA, Urban Angehrn. “In questo contesto, è importante che l’attività bancaria di Credit Suisse continui a funzionare senza problemi e senza interruzioni. Ora è così”.

Nel frattempo, il presidente della Banca Nazionale Svizzera Thomas Jordan ha riconosciuto in una conferenza stampa giovedì che l’assorbimento del Credit Suisse da parte di UBS crea “una nuova situazione per l’autorità di consulenza” in termini di dimensioni della nuova entità e di considerazioni sulla concorrenza:

“UBS sarà una banca molto grande e anche le questioni relative alla concorrenza saranno rilevanti. Dobbiamo assicurarci che in futuro in Svizzera ci sia abbastanza concorrenza per i servizi bancari. L’attenzione deve essere rivolta a garantire la stabilità finanziaria in ogni circostanza e a garantire che la chiusura dell’operazione avvenga in modo rapido e senza intoppi”.

BNS alza i tassi di interesse

In tutto questo, la Banca nazionale svizzera ha aumentato il tasso di interesse di riferimento di 50 punti base, portandolo all’1,5%. Si tratta del quarto rialzo consecutivo e la variazione del tasso di riferimento è in linea con le aspettative degli analisti.

L’ulteriore stretta monetaria è stata attuata per contrastare “il nuovo aumento della pressione inflazionistica”, ha dichiarato la banca in un comunicato stampa, precisando che “non si possono escludere ulteriori aumenti per assicurare la stabilità dei prezzi nel medio termine”.

Secondo le nuove previsioni della Banca Nazionale Svizzera, l’inflazione media annua sarà del 2,6% nel 2023 e del 2% nel 2024 e nel 2025, mentre l’inflazione dovrebbe attestarsi al 2,1% alla fine del 2025.

La Banca Nazionale Svizzera è stata sotto i riflettori mondiali nell’ultima settimana dopo aver accettato di prestare al creditore in difficoltà Credit Suisse fino a 50 miliardi di franchi svizzeri (53,68 miliardi di dollari). Le azioni dell’istituto di credito erano crollate alla notizia che il suo principale investitore, la Saudi National Bank, non avrebbe fornito ulteriore assistenza finanziaria. Il salvataggio di liquidità e l’acquisizione da parte di UBS sono arrivati dopo una serie tumultuosa di scandali e perdite per Credit Suisse.

La Banca Nazionale Svizzera si è così allineata alle decisioni della Bce, della Federal Reserve e della Bank of England, che hanno optato tutte per un nuovo rialzo dei tassi.