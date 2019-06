Crac banche: rimborsi fermi, risparmiatori protestano

Nonostante i vari proclami è ancora tutto fermo in merito ai rimborsi per i risparmiatori truffati della Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Etruria, Carichieti, Banca Marche, Cariferrara.

Ad oggi del portale telematico per le richieste di indennizzo che la Consap avrebbe dovuto aprire entro fine maggio non vi è traccia. Da qui la protesta a Roma delle associazioni che rappresentano risparmiatori e obbligazionisti traditi.

Cinque mesi fa il via libera al Fondo dei risparmiatori con una dote da 1,5 miliardi di euro e ancora tutto tace. Tra le richieste che oggi fanno le associazioni al governo, oltre ad un taglio dei tempi, anche un aumento dei ristori e dal 30% previsto inizialmente possano rientrare nel ristoro, secondo i risparmiatori, anche interessi legali e rivalutazioni fino ad arrivare alla possibilità di rimborsare fino al 100 per cento, attraverso la pronuncia di un arbitro.

Il governo cambierà rotta? Difficile prevederlo e secondo il vicepremier leghista Matteo Salvini i rimborsi non sono ancora arrivati perché si sta aspettando il permesso, il via libera – “il bollino blu come per le banane Chiquita” – da parte di Bruxelles. In realtà la Commissione fa sapere che quel bollino blu lo ha apposto da tempo e il ritardo è tutta colpa dell’Italia o meglio della Consap, la concessionaria assicurativa di proprietà del Tesoro, che deve mettere online il portale delle istanze. Solo con il portale i risparmiatori potranno avanzare la richiesta di rimborso entro un tempo massimo di 180 giorni tanto che, a conti fatti, molti indennizzi arriveranno solo nel 2020.