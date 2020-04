COVID-19 e investimenti: opportunità che si presenta una volta ogni dieci anni

La pandemia di coronavirus ha fatto sprofondare i mercati globali, causando oscillazioni e rendendo difficile trovare un porto sicuro per i propri soldi. Ma, al di là di questo, molte persone hanno iniziato a chiedersi dove cercare ritorni adeguati e rendimenti. Gli esperti finanziari interpellati dalla CNBC Make It sono concordi nel dire che questo è un buon momento per capitalizzare le opportunità di investimento. Come afferma Freddy Lim di StashAway:

“I rendimenti a lungo termine nascono nel profondo di tali terribili circostanze. È un’opportunità che si presenta una volta ogni dieci anni”.

Quali le opportunità di investimento

Per chi ha già interessi nel mercato, questo significa mantenere la calma e continuare a dare il proprio contributo. Per chi è all’esterno, significa iniziare mentre i beni sembrano sottovalutati. I dati recenti evidenziano infatti i vantaggi di rimanere investiti a lungo termine.

“Nessuno sa con certezza quando toccheremo il fondo in questa situazione ma crediamo che rimanere investiti e disciplinati ripaghi”, ha detto Dhruv Arora, CEO di Syfe sostenendo la necessità di avere un portafoglio diversificato di azioni, obbligazioni e altre asset class.

Le azioni, dicono i consulenti alla CNBC Make It, sono ancora un’opzione d’investimento convincente – soprattutto perché molti sono ora scambiati al di sotto del loro valore reale. Steve Brice, chief investment strategist di Standard Chartered Private Bank, ha dichiarato:

Copertura interessante considerata la volatilità del mercato azionario sono le obbligazioni, o attività a reddito fisso, dicono i consulenti. Questo perché il rendimento che offrono è inversamente correlato ai tassi di interesse: quando i tassi d’interesse scendono – come hanno fatto a livello globale in seguito a diversi tagli delle banche centrali – i rendimenti delle obbligazioni salgono.

Poi ci sono altri beni come immobili e materie prime che possono contribuire a diversificare il portafoglio. L’oro in particolare potrebbe essere una buona scelta, in quanto fornisce una copertura contro il dollaro americano.