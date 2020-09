Coronavirus, stabili i contagi ma crescono i ricoveri

Nel corso dell’ultima settimana ( 9-15 settembre) la crescita di nuovi contagi da coronavirus in Italia ha registrato una stabilizzazione (a seguito di minori tamponi effettuati) ma sono aumentati invece i casi di ricoveri in ospedale e terapia intensiva secondo quanto rilevato dalla Fondazione Gimbe.

Nel dettaglio possiamo notare una stabilizzazione nell’aumento dei nuovi casi (9.837 vs 9.964) a fronte però di una riduzione dei casi testati (370.012 vs 421.897).

Dal punto di vista epidemiologico aumentano i casi attualmente positivi (39.712 vs 33.789) e, sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi (2.222 vs 1.760) e in terapia intensiva (201 vs 143).

Stabile per fortuna il numero dei decessi (70 vs 72).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

Terapia intensiva: +58 (+40,6%)

Ricoverati con sintomi: +462 (+26,3%)

Nuovi casi: +9.837 (-1,3%)

Decessi: -2 (-2,8%)

Casi attualmente positivi: +5.923 (+17,5%)

Casi testati -51.885 (-12,3%)

Tamponi totali: -58.573 (-9,2%)

Secondo la Fondazione Gimbe l’incremento dei casi attualmente positivi, espandendo il “bacino” dei contagi, si riflette progressivamente sull’aumento dei pazienti ospedalizzati.

Infatti, dal 21 luglio al 15 settembre i ricoverati con sintomi sono aumentati da 732 a 2.222 e i pazienti in terapia intensiva da 49 a 201.

Circa 3/4 dei pazienti ricoverati si concentrano in 7 Regioni (74,3%): Lazio (453), Campania (295), Lombardia (263), Puglia (204), Emilia-Romagna (168), Sicilia (141) e Liguria (128). Il 74,1% dei pazienti in terapia intensiva si distribuiscono in 8 Regioni: Lombardia (29), Lazio (18), Campania (18), Sardegna (18), Emilia-Romagna (17), Sicilia (17), Toscana (17), Veneto (15).