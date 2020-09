Coronavirus, rischio nuovo lockdown anche in Italia

Dopo i nuovi lockdown decisi in Spagna, Gran Bretagna, Israele adesso potrebbero essere prese nuove misure di contenimento anche in Italia a seguito della crescita dei nuovi contagi registrati a partire dal mese di agosto.

Ad ipotizzare questo scenario sono stati il governatore della Campania Vincenzo de Luca e quello del Lazio Nicola Zingaretti.

Sulla sua pagina Facebook il governatore De Luca ha ammonito:

“le alternative sono drammaticamente semplici: o decidiamo di convivere col Covid fino all’arrivo del vaccino rispettando regole rigorosissime (uso della mascherina anche all’aperto, distanziamento, lavaggio frequente delle mani, prudenza), oppure l’alternativa inevitabile – non l’anno prossimo, ma tra una settimana – sarà la progressiva chiusura delle attività economiche, dei locali, dei ritrovi. Non ci sono terze vie. Tutelare la vita delle persone viene prima di un’allegra passeggiata per strada”.

Della stressa opinione anche il governatore del Lazio, e leader del PD, Nicola Zingaretti che intervenendo nei giorni scorsi all’evento “#InsiemeperRicostruire – Proposte oltre l’emergenza” organizzato a Bologna dall’osservatorio economico e sociale Riparte l’Italia ha chiarito:

“Non escludo un nuovo lockdown, se non rispettiamo le regole andiamo a finire lì. Per questo ripeto in maniera ossessiva che tornare vivere significa rispettare le regole e che è falso che si può tornare a vivere abbassando il livello di guardia”.

“Abbiamo visto cosa è successo in Inghilterra, Francia, Israele, grandi paesi che hanno interpretato segnali positivi come la chiusura di un ciclo” ha ricordato Zingaretti.