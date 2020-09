Coronavirus, nell’ultima settimana aumentano i contagi e i ricoveri in Italia

Non c’è tregua per la diffusione del coronavius in Italia. Nel corso dell’ultima settimana (16-22 settembre), secondo quanto rilevato dal monitoraggio indipendente della fondazione Gimbe, si è registrato un ulteriore incremento nel trend dei nuovi casi (10.907 vs 9.837) rispetto a quella precedente a fronte di un lieve aumento dei casi testati (385.324 vs 370.012).

Dal punto di vista epidemiologico crescono pertanto i casi attualmente positivi (45.489 vs 39.712) e, sul fronte degli ospedali, i pazienti ricoverati con sintomi (2.604 vs 2.222) e in terapia intensiva (239 vs 201).

Dopo la sostanziale stabilità registrata nella settimana precedente, tornano a salire anche i decessi (105 vs 70).

In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si registrano le seguenti variazioni:

• Nuovi casi: +10.907 (+10,9%)

• Casi attualmente positivi: +5.777 (+14,5%)

• Casi testati +15.312 (+4,1%)

• Tamponi totali: +52.304 (+9%)

• Ricoverati con sintomi: +382 (+17,2%)

• Terapia intensiva: +38 (+18,9%)

• Decessi: +35 (+50%)

Nuovo aumento dei ricoveri

L’incremento progressivo dei casi attualmente positivi si riflette sull’aumento delle ospedalizzazioni: infatti, in 2 mesi i pazienti ricoverati con sintomi sono aumentati da 732 a 2.604 e quelli in terapia intensiva da 49 a 239.

«Fortunatamente – spiega Cartabellotta – la composizione percentuale dei casi attualmente positivi si mantiene costante: mediamente il 93-94% sono asintomatici/oligosintomatici; i pazienti ricoverati con sintomi rappresentano il 5-6% del totale e quelli in terapia intensiva lo 0,5%, anche se con differenze regionali rilevanti».

Cosa aspettarsi nelle prossime settimane

Per quanto riguarda il futuro, la fondazione Gimbe sottolinea che da 8 settimane consecutive i numeri confermano la crescita costante della curva epidemica e delle ospedalizzazioni, e al momento sono molte le variabili che non lasciano ipotizzare alcuna flessione: dalla riapertura delle scuole all’aumento della circolazione del virus nella stagione invernale; dal continuo incremento dei casi in paesi senza restrizioni di ingresso in Italia, alla convivenza tra coronavirus e influenza stagionale; dalla vita in ambienti chiusi e su mezzi pubblici più affollati, alla ventilata riapertura degli stadi.