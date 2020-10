Lockdown totale, per fondazione Gimbe serve in alcune aree del Paese

Coronavirus, per fondazione Gimbe serve lockdown totale in alcune aree

L’impennata dei nuovi casi e dei ricoveri in terapia intensiva registrati nell’ultima settimana impongono misure straordinarie per limitare i contagi. E’ quanto affermato dalla fondazione Gimbe nel suo report settimanale.

«I dati dell’ultima settimana – afferma Nino Cartabellotta, Presidente della Fondazione Gimbe – documentano il crollo definitivo dell’argine territoriale del testing & tracing, confermano un incremento di oltre il 60% dei pazienti ricoverati con sintomi e in terapia intensiva e fanno registrare un raddoppio dei decessi.

In alcune aree del Paese non è più procrastinabile il lockdown totale per arginare il contagio diffuso e ridurre la pressione sugli ospedali».