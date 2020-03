Coronavirus, Gualtieri: “entro venerdì interventi per 3,6 miliardi”

Dopo i 20 milioni già stanziati, il governo è pronto a far scattare la fase due dell’emergenza coronavirus per la quale è previsto un pacchetto di risorse da 3,6 miliardi, pari allo 0,2% del Pil, con interventi che saranno concordati nei prossimi giorni con parti sociali, associazioni di categoria ed enti locali. Lo ha annuncia il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri intervistato da Repubblica, spiegando che il decreto contente le nuove misure sarà varato entro venerdì.

Stanziamenti aggiuntivi, spiega, per i quali sarà chiesta l’autorizzazione parlamentare e compatibili con la flessibilità del patto di stabilità “visto che siamo in presenza di ‘circostanze eccezionali’ oggettive”

Gli interventi da mettere in campo – ha detto il ministro in un’intervista con Repubblica – a seconda di queste risorse dovranno essere concordati nei prossimi giorni con le parti sociali, le associazioni di categoria e gli enti locali. Ad ogni modo il ministro anticipa che il provvedimento “conterrà interventi a tutti i livelli”. E conclude:

“Abbiamo in mente diverse ipotesi. Dal credito d’imposta per le aziende che abbiano subito un calo del fatturato superiore al 25%, come si è fatto per il terremoto, a riduzioni delle tasse. Dal contributo aggiuntivo per i fabbisogni operativi del servizio sanitario nazionale alla Cassa integrazione in deroga. Nessuno dovrà restare senza cure o perdere il lavoro per il coronavirus”.