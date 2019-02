ConsulenTia 2019, BlackRock e iShares tra sostenibilità e innovazione

Durante l’evento di Anasf, ConsulenTia19, organizzato all’Auditorium Parco della Musica, abbiamo intervistato Luca Giorgi (nella foto) di BlackRock e Andrea Favero di iShares, che ci hanno spiegato come In un mondo in continuo cambiamento, gli investitori si interroghino su come tradurre in idee di investimento le opportunità del futuro con un approccio incentrato sulla sostenibilità. I megatrend che stanno rivoluzionando l’economia, le società e il nostro modo di vivere stanno avendo un impatto significativo anche nel mondo degli investimenti. Oggi è più che mai importante ricercare aziende e settori che credano nell’innovazione, si focalizzino sui nuovi trend del cambiamento e forniscano un contributo positivo alla società. Gli investitori infatti richiedono maggiore trasparenza sul profilo della sostenibilità dei loro portafogli che consenta loro di comprendere l’esposizione ai potenziali rischi e alle opportunità in ottica ESG. Le società più performanti in tale ambito sono più resilienti, facendo diventare quello degli investimenti sostenibili un imperativo piuttosto che una potenzialità.