Tra alti e bassi, il Bitcoin si è rivelato l’investimento del decennio per coloro che hanno scommesso, sin dal suo debutto, sulla moneta digitale: attualmente quotata intorno ai 7.200 dollari, la regina delle criptovalute ha segnato un aumento pari a 9,000,000% da luglio 2010, secondo i dati Bloomberg.

Non stupisce dunque che sempre più investitori guardino alla criptovaluta come asset su cui investire.

Un concetto tanto più valido negli ultimi tempi, quando la regina della valute digitali è stata da alcuni osservatori incoronata come alternativa all’oro come bene rifugio.

Come e dove acquistare Bitcoin nel 2020

E’ possibile comprare Bitcoin in diversi modi. Di seguito le più popolari: