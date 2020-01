Bitcoin: cosa sono, valore, vantaggi e rischi

Se ne sente spesso parlare essendo tra le più significative applicazioni della tecnologia digitale al settore finanziario. Parliamo delle “criptovalute”, la più nota delle quali è il Bitcoin, Ma cosa significa? Che valore ha e quali sono i vantaggi e i rischi che presenta? Rispondiamo a queste domande.

Cosa sono

Valuta digitale, usata e distribuita solo in maniera elettronica, il Bitcoin è la criptovaluta per eccellenza, che fa il suo ingresso la prima volta nel 2009 per opera dello sviluppatore noto con lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto. I Bitcoin vengono scambiati da un portafoglio personale a un altro (anche detto wallet), un piccolo database archiviabile su cloud.

In caso di consenso tra i partecipanti ad una transazione, la criptovaluta può essere scambiata in modalità peer-to-peer (ovvero tra due dispositivi direttamente, senza necessità di intermediari) per acquistare beni e servizi (come fosse moneta a corso legale a tutti gli effetti). Le monete virtuali – e quindi anche il Bitcoin – non hanno corso legale in quasi nessun angolo del pianeta e dunque l’accettazione come mezzo di pagamento è su base volontaria. Si possono usare Bitcoin per acquistare beni e servizi online.

Valore

Il Bitcoin è una moneta virtuale, progettata per essere autonoma sul fronte del valore, senza che le banche centrali lo influenzino. Le criptovalute e i Bitcoin non sono regolate da enti centrali governativi, ma sono generalmente emesse e controllate dall’ente emittente secondo regole proprie. Il valore dei Bitcoin cambia alla velocità della luce.

I Bitcoin possiedono valore e vengono scambiati tra le parti. Sul finire del 2017 e gli inizi del 2018 il Bitcoin ha battuto un record storico arrivando a sfondare oltre quota 17.500 dollari.

Vantaggi

Chi decide di effettuare transazioni tramite Bitcoin ha dal canto suo numerosi vantaggi. Secondo i promotori delle monete virtuali, le criptovalute in generale si sottrarrebbero all’azione degli incentivi, potenzialmente controproducenti, tradizionalmente legati alle banche e ai governi sovrani.

Tra i molti potenziali vantaggi che offrono i Bitcoin troviamo una maggiore velocità ed efficienza nei pagamenti.

Rischi

Ma dire che i Bitcoin sono esenti da rischi non è vero. Secondo le Autorità europee di vigilanza, come sottolinea la Consob, avendo una natura relativamente anonima, le valute digitali sono molto attraenti per i criminali, che potrebbero utilizzarli per riciclaggio di denaro sporco e altre attività illegali.

Dal punto di vista del consumatore, in mancanza di obblighi informativi e di regole di trasparenza, le piattaforme di scambio dei Bitcoin sono esposte a elevati rischi operativi e di sicurezza.