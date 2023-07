Come capire se un fondo di investimento è sicuro

Negli ultimi anni, sempre più persone hanno investito in un fondo di investimento.

Secondo l’Osservatorio annuale sui sottoscrittori di fondi comuni curato dell’ufficio studi di Assogestioni, presentato nel maggio 2023, le famiglie italiane investono 520 miliardi di euro in fondi comuni. Tuttavia, con così tante opzioni disponibili sul mercato, è fondamentale capire come determinare se un fondo di investimento è sicuro prima di investirci. Ma prima vediamo cosa è un fondo d’investimento.

Cos’è un fondo di investimento

Un fondo di investimento è uno strumento finanziario simile a un grande salvadanaio, dove confluiscono le risorse di piccoli e grandi risparmiatori. È gestito da una casa di gestione o asset manager, che investe in diverse asset class. Acquistando in un fondo, i risparmi sono investiti in centinaia di società, rendendo il sottoscrittore meno dipendente dal successo o fallimento di una singola azienda, e creando un portafoglio diversificato.

6 consigli per verificare se il fondo di investimento è sicuro

1. Verifica la reputazione della società di gestione

Assicurati di fare ricerche sulla società che gestisce il fondo e di controllare la sua storia, la sua esperienza e la sua reputazione nel settore. Prima investire, è importante sentirsi sicuri della capacità dell’azienda di gestire e tutelare i risparmi.

2. Esamina il rendimento storico del fondo

Analizza le performance passate del fondo e guarda se ha raggiunto obiettivi di rendimento consistenti nel tempo, in modo da avere un’idea del track record del gestore. Fermo restando che le performance passate non sono indicazione o garanzia di rendimenti futuri, tuttavia possono darti qualche indizio sulla solidità del fondo.

3. Controlla i costi e le commissioni

Prima di investire, assicurati di comprendere completamente quali sono le spese associate al fondo. Ci possono essere costi di gestione, commissioni di sottoscrizione, commissioni di performance, commissioni di uscita, e così via. Assicurati che queste spese siano trasparenti e che siano nella norma per il settore.

4. Valuta la diversificazione del portafoglio del fondo

Un fondo sicuro sarà generalmente ben diversificato, cioè avrà investimenti in diverse classi di attività, settori e regioni geografiche. La diversificazione aiuta a ridurre il rischio attraverso la distribuzione degli investimenti su più asset class, paesi, settori e a una migliore gestione del rischio.

5. Controlla se il fondo è regolamentato e autorizzato

Assicurati che il fondo sia autorizzato e regolamentato dalla giurisdizione competente, come Consob in Italia o la CSSF, la Consob lussemburghese. La regolamentazione offre una protezione aggiuntiva agli investitori.

6. Leggi attentamente il prospetto d’offerta

È importante leggere attentamente la scheda prodotto, in cui si descrivono gli obiettivi di investimento del fondo, i rischi associati, i costi, le strategie di gestione e le politiche di distribuzione dei rendimenti. Questo documento offre informazioni fondamentali per valutare se il prodotto è adatto alle tue esigenze e al tuo livello di rischio.

In conclusione, capire se un fondo di investimento è sicuro richiede un po’ di ricerca e valutazione. In ogni caso, ricorda sempre di consultare un consulente finanziario prima di prendere qualsiasi decisione di investimento.