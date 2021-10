Clamoroso Governo e Unicredit rompono sul Monte dei Paschi

Salta l’accordo tra Governo ed Unicredit per la cessione del Monte dei Pasci di Siena. La notizia arriva direttamente dalla Reuters.

Secondo quanto riferito dalla Reuters il Tesoro (azionista di maggioranza della banca senese) e UniCredit si preparano a sospendere le trattative per la cessione del Monte dei Paschi dopo gli sforzi degli ultimi mesi per raggiungere un accordo.

Il Tesoro ha deciso che non sarà in grado di soddisfare le richieste di UniCredit per un pacchetto di ricapitalizzazione del valore di oltre 7 miliardi di euro poiché questo renderebbe un’operazione “troppo punitiva” per il contribuente italiano, ha affermato una delle fonti dell’agenzia.

Se il matrimonio con Unicredit non andrà in porto il governo Draghi dovrà negoziare con la Commissione europea un tempo più lungo per la privatizzazione della banca senese attesa entro la metà del 2022.

Il Tesoro dovrà anche negoziare il via libera da Bruxelles per ricapitalizzare Mps al fine di riequilibrare i coefficienti patrimoniali risultati insufficienti secondo quanto emerso dagli ultimi stress test con un’operazione da 2,5 miliardi di euro.

La banca milanese aveva iniziato a discutere un possibile acquisto del Monte dei Paschi sotto il precedente amministratore delegato Jean Pierre Mustier, chiedendo un impatto neutrale sui suoi buffer di capitale. Ma il nuovo a.d. Andrea Orcel, che è subentrato ad aprile, aveva alzato il tiro, puntando ad un accordo solo per le parti più redditizie della banca e cercando un pacchetto di ricapitalizzazione complessivo superiore a 7 miliardi di euro.