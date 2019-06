Cina agli Usa: “dazi non hanno fatto di nuovo grande l’America”

Mentre il dialogo commerciale tra Cina e Stati Uniti è entrato in una fase di stallo, Pechino esce allo scoperto con la pubblicazione del libro bianco sul contenzioso commerciale con Washington. Un rapporto che fa il punto sulla stato delle relazioni tra i due paesi e lancia allo stesso tempo un avvertimento: la guerra commerciale non ha “fatto di nuovo grande l’America”, usando lo slogan di Donald Trump, ma ha danneggiato l’economia Usa.

Il rapporto rimarca che

“la sovranità e la dignità di un Paese devono essere rispettate e qualsiasi accordo raggiunto dalle due parti deve basarsi su uguaglianza e beneficio reciproco”.

La Cina, ad ogni modo, vuole “una soluzione attraverso il dialogo, ma non accetterà compromessi sui principi primari”.

“I dazi americani non hanno dato slancio all’economia. Invece, l’hanno seriamente danneggiata”, sottolinea il rapporto, finalizzato a contrastare i richiami di Donald Trump alle difficoltà accusate da Pechino. Negli Usa, invece, sono saliti “i costi della produzione e i prezzi al consumo minacciando la crescita dell’economia”. La rottura dei colloqui sono da “addebitare solo e interamente agli Usa” per il continuo cambio di richieste e le accuse “incaute”.

Durante il fine settimana intanto sono entrate ufficialmente in vigore le nuove tariffe, annunciate da Washington il 10 maggio, e in rappresaglia da Pechino il 13 maggio scorso. La Cina ha confermato l’imposizione di tariffe dal 10% al 25% su 60 miliardi di dollari di merci made in Usa mentre contemporaneamente sono scattate le tariffe decise dagli Stati Uniti al 25% su 200 miliardi di dollari di merci made in China.

Per gli analisti di Morgan Stanley, la guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti rischia di portare l’economia mondiale in recessione in meno di un anno. È quanto si legge in una nota della banca: