La Coppa del Mondo del calcio femminile, che si sta tenendo in Australia e in Nuova Zelanda, ha superato ogni aspettativa. Giovedì sera sono stati venduti quasi 1,6 milioni di biglietti per il campionato. Attraverso un comunicato stampa, la Fifa ha spiegato che l’obiettivo – che si fermava alla vendita di 1,5 milioni di biglietti – è stato superato nella giornata di lunedì, dopo solo sei giorni.

Il torneo di calcio femminile ha avuto un immediato successo, fin dalle sue partite di apertura, che si sono tenute il 20 luglio 2023. In quell’occasione il pubblico ha battuto ogni record di presenze per la vittoria a sorpresa della Nuova Zelanda sulla Norvegia. La partita si è tenuta all’Eden Park di Auckland: sono stati venduti 41.137 biglietti. Ancora meglio, almeno sotto il profilo della vendita dei biglietti, è stata la partita che ha visto la vittoria dell’Australia sull’Irlanda, che si è disputata allo Stadium Australia di Sydney: complessivamente sono stati venduti 75.784 biglietti.

Calcio: il record assoluto

Il pubblico presente all’Eden Park per assistere alla partita tra la Norvegia e la Nuova Zelanda costituisce un record assoluto – almeno in Nuova Zelanda – in una partita di calcio maschile o femminile. Il record di presenze che è stato registrato Sydney, invece, ha rappresentato un vero e proprio record di presenze in una partita della Coppa del Mondo femminile nel corso degli ultimi 24 anni. La Fifa afferma che complessivamente hanno assistito alle prime ventuno partite, che si sono disputate nei due paesi, qualcosa come 547.713 tifosi.

Il record precedente era stato stabilito nel 2015, quando circa 1,35 milioni persone hanno partecipato al torneo da 52 partite in Canada. Quell’edizione, comunque vada, risultava essere leggermente inferiore rispetto all’edizione che si sta disputando quest’anno in Australia e in Nuova Zelanda.

A seguito del superamento della quota di 1,5 milioni di presenze nella giornata di lunedì, Gianni Infantino, presidente della Fifa, ha affermato di sentirsi “un uomo felice” e ha dichiarato di considerare i Mondiali di Calcio femminili un grande successo.

Grandi partite, grandi gol e alcuni sfavoriti che creano sorprese o danno filo da torcere ai favoriti – ha affermato Infantino -. Voglio dire, tutti gli ingredienti ci sono già dall’inizio.

Le attività collaterali

Risultano essere un grande successo anche i festival dei fan, che si stanno tenendo nelle città ospitanti dell’Australia e della Nuova Zelanda.

Nel corso della prima settimana del campionato hanno partecipato qualcosa come 150.000 persone.

I numeri degli ascolti televisivi

Tra i numeri interessanti, ci sono anche quelli degli ascolti televisivi, che hanno raggiunto dei livelli record, anche se sono penalizzati dalle differenze di fuso orario rispetto ai principali mercato.

Negli Stati Uniti il pubblico medio che ha assistito alle partite su tutti i canali è stato pari a 6,26 milioni di spettatori che hanno assistito alla vittoria per 3-0 dei campioni della Coppa del Mondo in carica sul Vietnam. In Francia, un pubblico medio pari a 3,43 milioni si è sintonizzato per il pareggio 0-0 del paese contro la Giamaica domenica scorsa, un numero superiore a tutte le altre partite della Coppa del Mondo femminile trasmesse in diretta nel paese negli ultimi 12 anni, ad eccezione dei 4,12 milioni che hanno guardato Quarti di finale della Francia contro la Germania nel 2015. Lunedì è stato stabilito un record anche in Colombia, quando più di 9 milioni di persone hanno visto il paese vincere la sua partita di apertura contro la Corea del Sud per 2-0.

Infantino nel sottolineare il successo a livello televisivo del Campionato del mondo di calcio femminile, ha aggiunto che è disponibile per la visione in 200 territori attraverso 130 emittenti.