Buffett, Dalio, Soros & co: le 3 azioni preferite dalle leggende di Wall Street

Il mercato azionario, dopo il più rapido tracollo della sua storia nel febbraio e marzo del 2020, ha messo in mostra uno dei suoi rally più spettacolari. Di conseguenza, la crisi Covid si è rivelata una grande opportunità soprattutto per gli investitori più pronti a cogliere i frutti del recupero sui mercati. Quando si parla di professionisti dell’investimento, alcuni nomi balzano facilmente in testa: ma su cosa investono la maggioranza del denaro che hanno a disposizione? WalletHub ha analizzato le registrazioni presso la Sec di oltre 400 hedge fund, mettendo in luce le tre azioni preferite da ciascuno.

Ecco alcuni dei nomi più celebri e le rispettive scelte.