Bitcoin sopra i 20 mila dollari. Mercato in ripresa?

Il Bitcoin è salito oggi, salendo al di sopra del livello psicologico di 20.000 dollari, dopo che il dollaro Usa si è indebolito e gli asset rischiosi hanno iniziato ad andare meglio. La criptovaluta più grande del mondo è stata scambiata l’ultima volta in rialzo dell′9,78% a $ 20.988,00, dopo essere scesa al livello più basso da metà giugno all’inizio della settimana. Il Bitcoin è balzato brevemente sopra i 21.000 dollari all’inizio della giornata.

Altre monete digitali alternative al Bitcoin (altcoins) hanno avuto una performance anche superiore. Ethereum al momento della redazione di questo articolo è in aumento di quasi il 5%. Il valore totale del mercato delle criptovalute è tornato di nuovo sopra i 1 trilione di dollari.

Forte correlazione fra mercati azionari e Bitcoin

L’ultimo rialzo per Bitcoin è stato innescato da un leggero indebolimento del dollaro Usa, che quest’anno ha visto uno straordinario rally. L’indice del dollaro Usa, che misura il biglietto verde rispetto a un paniere di altre valute, è sceso di circa l′1% stamattina.

Gli indici azionari statunitensi hanno chiuso in rialzo giovedì e i future hanno aperto in rialzo oggi. Il Bitcoin è stato strettamente correlato ai mercati statunitensi, spesso in aumento quando lo fanno gli indici azionari, in particolar modo il Nasdaq. Il Bitcoin, come molti altri asset di rischio, tende anche ad aumentare di valore quando il dollaro si indebolisce. La criptovaluta è stata scambiata in un intervallo compreso tra $ 18.000 e $ 24.000 da giugno e non è stato in grado di rompere questo schema.

Vijay Ayyar, vicepresidente dello sviluppo aziendale e internazionale presso l’exchange di criptovalute Luno, ha affermato che il rally di oggi potrebbe essere un “nuovo test ribassista” del prezzo compreso tra 22.500 e 23 mila dollari. “Quindi, a meno che non rompa quel livello in modo convincente e chiuda al di sopra, continuerei a pensare che questo sia un rally ribassista che potrebbe vedere più range e ribassi”, ha detto Ayyar.

Il Bitcoin quest’anno ha perso il 60% rispetto al suo record registrato a novembre, poiché la Federal Reserve ha aumentato i tassi di interesse in modo aggressivo. Il mercato delle criptovalute è stato anche colpito da progetti falliti e fallimenti di alto profilo in tutto il settore.

Ethereum e inflazione

I mercati delle criptovalute hanno anticipato un importante aggiornamento della rete blockchain di Ethereum chiamato “The Merge”, che secondo i sostenitori renderà la blockchain più efficiente. La fusione dovrebbe essere completata entro metà settembre. In vista dell’evento, il prezzo di Ether, il token nativo di Ethereum, ha raggiunto quota 1.700 dollari.

I mercati finanziari sono anche alla ricerca di segnali di rallentamento dell’inflazione, molto attesa per i risultati dell’indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, che sarà diffuso la prossima settimana.

Ieri il presidente della Fed Jerome Powell ha dichiarato di essere “fortemente impegnato” nella lotta all’inflazione, suggerendo che potrebbero essere in arrivo ulteriori aumenti dei tassi.

Se l’inflazione rallenterà e in previsione della fusione di Ethereum, Yuya Hasegawa, analista del mercato delle criptovalute presso l’exchange giapponese Bitbank, ha affermato che il Bitcoin potrebbe testare il livello a 22 mila dollari, ma ha anche avvertito: