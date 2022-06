Bitcoin ritorna sopra i $30.000, ma potrebbe ancora scendere?

Il Bitcoin (BTC) è risalito sopra i $30.000, un importate punto di svolta, nelle ultime sedute. La ripresa è arrivata ​​quando i mercati tradizionali hanno iniziato a riprendere respiro.

La regina delle criptovalute era stata penalizzata dagli sforzi in corso da parte delle banche centrali a livello globale per inasprire la politica monetaria, Il prezzo di Bitcoin è crollato del 34% da inizio anno poiché l’aumento dei tassi della Federal Reserve e la contrazione del bilancio hanno ridotto la liquidità in eccesso nei mercati finanziari.

Ma non è tutto. La Banca centrale europea (BCE), guidata dalla presidente Christine Lagarde, si incontrerà giovedì e dovrebbe trasmettere i propri piani per l’inasprimento della politica monetaria. I mercati monetari stanno scontando 1,25 punti percentuali di aumento dei tassi di interesse della BCE nell’arco de 2022, secondo l’istituto di credito tedesco Deutsche Bank.

“Molti trader di criptovalute sono ancora nervosi per un eventuale ultimo crollo”, ha scritto martedì Edward Moya, analista di mercato senior presso Oanda.

La società di analisi on-chain Glassnode ha avvertito che uno “scenario di capitolazione su vasta scala” potrebbe vedere BTC arrivare in una fascia di prezzo tra $20.500 e $23.600. I dati on-chain suggeriscono che i minatori di Bitcoin stanno liquidando alcune delle loro partecipazioni in risposta a una stretta sui profitti.

“La più alta probabilità è che il mercato si trovi all’interno della seconda e storicamente finale fase di capitolazione di un mercato ribassista”, hanno scritto.

Il mercato si muove

La banca statunitense Citigroup sostiene in un nuovo pezzo di ricerca che un rallentamento nell’adozione delle criptovalute potrebbe essere una delle maggiori conseguenze del crollo di Terra.

Il crollo del mese scorso dei token LUNA di Terra (da allora ribattezzato LUNC) e il crollo della stablecoin algoritmica UST al di sotto del suo peg di $1 hanno spazzato via almeno $40 miliardi di valore di mercato.

Secondo Citi, le fastidiose preoccupazioni sulle stablecoin hanno generalmente portato a deflussi dall’USDT di Tether. Fitch Ratings ha stimato martedì che la capitalizzazione di mercato di tutte le stablecoin si è ridotta a $162 miliardi alla fine di maggio da $188 miliardi alla fine di marzo.

Tali preoccupazioni hanno molto aggravato ulteriormente il calo dei mercati delle criptovalute, afferma il rapporto. Secondo Citi

“Prove provvisorie suggeriscono una riduzione dei volumi di scambio e delle posizioni future, ma non un calo all’ingrosso dell’interesse degli investitori nello spazio”. “La volatilità ha influenzato l’adozione da parte degli utenti”, ha affermato il gigante di Wall Street.

Analisi tecnica Bitcoin

Grafico giornaliero BTC/USD - Tradingview

Il Bitcoin rimane in un intervallo di trading instabile poiché gli indicatori a breve termine sono neutri. La criptovaluta potrebbe trovare supporto a quota $25.000 e $27.000 poiché il suo prezzo continua a stabilizzarsi rispetto al sell-off del mese scorso.

L’indice di forza relativa (RSI) sul grafico giornaliero è tornato al di sotto della soglia neutrale di 50, indicando uno slancio debole dietro l’ultimo rimbalzo del prezzo sopra i $30.000. Nel grafico settimanale, l’RSI è in ipervenduto da marzo 2020, che ha preceduto un aumento dei prezzi delle criptovalute.

Tuttavia, gli indicatori possono rimanere ipervenduti per diverse settimane, soprattutto all’interno di una tendenza al ribasso dei prezzi. Ciò significa che il rialzo potrebbe essere limitato per il BTC, con una resistenza immediata in zona $32.500.