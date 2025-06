Bitcoin, cosa è la nuova riserva strategica decisa da Trump

Nuovo colpo di Trump nel mondo cripto. Il Presidente è passato dalle parole ai fatti annunciando la firma di un ordine esecutivo per istituire una riserva strategica di Bitcoin. Ed è stato lo zar dell’AI e delle cripto della Casa Bianca, David Sacks a renderlo noto con un post su X.

Una notizia che non ha scosso molto le criptovalute che si sono mantenute stabili nelle prime ore di venerdì dopo il calo del giorno precedente. Il prezzo del Bitcoin è rimasto pressoché invariato a 88.949,16 dollari alle 04:58 di venerdì, secondo Coin Metrics. Poco dopo la notizia della riserva made in USA, la criptovaluta è scesa fino a 84.688,13 dollari. Anche le perdite precedenti di altre monete – in particolare quelle che si erano impennate all’inizio della settimana dopo che Trump aveva detto che sarebbero state incluse nella strategia – si sono attenuate, sebbene Ether, XRP e il token SOL di Solana sono rimasti in rosso venerdì.

Trump annuncia riserva di Bitcoin: cosa significa

“La riserva sarà capitalizzata con i Bitcoin di proprietà del governo federale che sono stati confiscati nell’ambito di procedimenti penali o civili. Ciò significa che non costerà un centesimo ai contribuenti”, ha scritto Sacks su X.

Secondo le stime, gli Stati Uniti possiedono attualmente più di 198.000 Bitcoin per un valore di circa 17 miliardi di dollari. Lo stock di altre monete includerà “beni digitali diversi dai bitcoin confiscati in procedimenti penali o civili”. Sacks ha detto che il governo non acquisirà altri beni “oltre a quelli ottenuti attraverso procedimenti di confisca”.

“È una buona notizia, ma non è quello che il mercato voleva nel breve termine”, ha dichiarato Steven Lubka, responsabile dei clienti privati e dei family office di Swan Bitcoin alla Cnbc. “La gente sperava in una pressione d’acquisto a breve termine”.

Sacks ha sottolineato che i Segretari al Tesoro e al Commercio sono autorizzati a sviluppare “strategie neutre dal punto di vista del bilancio per l’acquisizione di ulteriori Bitcoin, a condizione che tali strategie non abbiano costi incrementali per i contribuenti americani”, e che non c’è alcun piano per accumulare ulteriori beni per la riserva di criptovalute oltre a quelli già ottenuti dal governo.

Trump crea una Fort Knox crypto

L’annuncio è arrivato pochi giorni dopo che il Presidente aveva fornito nuovi dettagli sull’attesissima riserva, una sorta di Fort Knox in versione cripto, che era diventata una delle sue più grandi promesse all’industria delle criptovalute durante la campagna elettorale e alla vigilia del primo White House Crypto Summit.

Trump ha introdotto per la prima volta l’idea di una riserva di Bitcoin, che “manterrebbe il 100% di tutti i Bitcoin che il governo degli Stati Uniti detiene attualmente o acquisisce in futuro”, la scorsa estate in occasione di Bitcoin 2024 a Nashville, una delle più grandi conferenze del settore, dove ha iniziato a corteggiare il voto dei sostenitori delle criptovalute. Allo stesso evento, la senatrice del Wyoming Cynthia Lummis ha presentato la sua proposta di una riserva strategica nazionale di Bitcoin.

Dopo la sua rielezione a novembre, la richiesta di una riserva strategica di monete digitali si è fatta più forte, contribuendo a far salire il prezzo della criptovaluta di punta a nuovi massimi storici. Questo slancio è sembrato arrestarsi dopo che Trump ha emesso il suo ordine esecutivo sulle criptovalute a fine gennaio. L’ordine prevedeva che il gruppo di lavoro del Presidente sulle criptovalute valutasse “la potenziale creazione e il mantenimento di una riserva nazionale di asset digitali, potenzialmente derivati da criptovalute legalmente sequestrate dal Governo federale attraverso le sue attività di contrasto”, tra le altre cose.

Oggi il nuovo ordine esecutivo. Sacks, un veterano della Silicon Valley e delle criptovalute che darà forma alle future politiche americane sui beni digitali, ha ribadito le sue critiche alle amministrazioni precedenti per quello che considera un abbandono del Bitcoin, la più grande criptovaluta per valore di mercato.

“Le vendite premature di Bitcoin sono già costate ai contribuenti statunitensi oltre 17 miliardi di dollari di valore perso. Ora il governo federale avrà una strategia per massimizzare il valore delle sue partecipazioni”, ha osservato lo zar. Oggi Trump ospiterà il primo vertice sulle criptovalute alla Casa Bianca e gli investitori osserveranno con attenzione ulteriori indizi sulla direzione che prenderà la Casa Bianca.