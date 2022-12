Binance interrompe i prelievi in USDC

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha dichiarato questo pomeriggio che sta sospendendo i prelievi della stablecoin USDC mentre esegue uno “scambio di token”.

La mossa arriva mentre crescono le preoccupazioni degli investitori sulla stabilità di Binance a seguito del crollo dell’exchange rivale FTX, nonché la notizia su una potenziale indagine penale da parte del governo degli Stati Uniti.

Changpeng Zhao, ceo di Binance, ha twittato che l’exchange sta registrando un aumento dei prelievi di USDC. Quest’ultimo viene utilizzato dagli investitori per negoziare dentro e fuori diverse criptovalute senza la necessità di trasferire denaro in dollari Usa. Se i trader stanno ritirando USDC da Binance, potrebbe essere per spostarlo su un’altra piattaforma.

Zhao ha affermato che qualsiasi trasferimento in USDC dalla stablecoin nota come PAX, così come il token BUSD di Binance, richiede l’instradamento attraverso una banca con sede a New York che non è ancora aperta. Il suggerimento di Zhao è che gli utenti stiano cercando di convertire i propri PAX e BUSD in USDC per prelevare i propri fondi da Binance.

Uno scambio di token potrebbe essere un modo per Binance di ottenere rapidamente più USDC mentre le banche sono chiuse per riprendere i prelievi per i clienti. Zhao ha affermato che gli utenti possono ancora ritirare altre stablecoin tra cui BUSD e Tether.

Normalmente non è una buona notizia quando un exchange di criptovalute deve sospendere i prelievi. In estate, le società di criptovalute, incluso Celsius, hanno dovuto sospendere i prelievi prima di dichiarare bancarotta. Non vi è alcuna indicazione di tali problemi per Binance.

Nelle ultime 24 ore, Binance ha visto deflussi di 1,6 miliardi di dollari dalla sua piattaforma, secondo un tweet della società di dati Nansen pubblicato questa mattina. Binance ha più di 60 miliardi di dollari di asset sulla sua piattaforma, ha detto Nansen.

Nervosismo fra gli investitori

Il crollo di FTX e l’arresto del suo ex ceo Sam Bankman-Fried ha messo i trader di criptovaluta al limite, con timori di un ulteriore contagio in tutto il settore. L’exchange è sotto i riflettori sin dalla sua decisione di vendere la sua partecipazione nei token digitali FTT autoemessi da FTX , che ha preceduto il fallimento dell’exchange rivale.

Gli investitori hanno chiesto maggiore trasparenza dal business di Binance. Il mese scorso, la società ha rilasciato una prova di riserva in cui affermava di avere un coefficiente di riserva del 101%. Ciò starebbe a significare che ha risorse sufficienti per coprire i depositi dei clienti.

Ma i critici hanno affermato che la prova delle riserve non è stata sufficiente per dare ulteriori garanzie sull’exchange. Mazars, la società di revisione contabile utilizzata da Binance per la sua prova delle riserve, ha affermato nel suo rapporto di cinque pagine che la società “non esprime un’opinione o una conclusione di garanzia”.

Gli investitori stanno anche tenendo in considerazione un’indiscrezione di Reuters, secondo cui i pubblici ministeri del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stanno ritardando la conclusione di un’indagine penale su Binance. Sarebbe un colpo davvero duro per l’exchange e per tutto il settore in generale.

Reuters, citando quattro persone che hanno familiarità con la questione, ha riferito che l’indagine è incentrata sulla conformità di Binance alle leggi antiriciclaggio. Binance ha risposto dicendo: “Reuters ha sbagliato di nuovo”.