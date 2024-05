In Corea del Sud si possono comprare lingotti d’oro ai minimarket

Che l’oro sia un bene rifugio che non passa mai di moda lo sanno bene anche i sudcoreani che oggi si accalcano a comprare i lingotti d’oro nei minimarket e nei distributori automatici.

E’ curiosa la notizia che è apparsa oggi sulla Cnbc secondo cui, oltre al ramen e alle salsicce, i minimarket della Corea del Sud hanno un nuovo articolo popolare sul menu: i lingotti d’oro.

Corea del Sud: lingotti d’oro ai minimarket

La più grande catena di minimarket del Paese, CU, ha collaborato con la Korea Minting and Security Printing Corporation (KOMSCO) per offrire ai clienti mini lingotti d’oro, che stanno letteralmente andando a ruba.

Da aprile, nei punti vendita CU sono in vendita lingotti d’oro delle dimensioni di un’unghia, con un peso compreso tra 0,1 e 1,87 grammi. Un lingotto da 1,87 grammi viene venduto a 225.000 won (165,76 dollari) e uno da 0,5 grammi a 77.000 won. Al prezzo di 113.000 won l’una, le barrette da 1 grammo sono andate esaurite nel giro di due giorni, secondo quanto riportato dai media locali. Le barrette d’oro sono accompagnate da messaggi di congratulazioni, auguri di compleanno e persino da disegni, per poter essere anche regalate.

Ad acquistarle sono per lo più i trentenni, rappresentando oltre il 41% delle vendite totali dal loro lancio, secondo l’app Pocket CU. I quarantenni rappresentano il 35,2% delle vendite, seguiti dai cinquantenni con il 15,6%. I ventenni invece rappresentano il 6,8% di tutte le vendite.

Domanda di oro in salita

La domanda di lingotti e monete in Corea del Sud è aumentata del 27% rispetto all’anno precedente, raggiungendo le 5 tonnellate nel primo trimestre di quest’anno, grazie all’aumento dei prezzi del metallo giallo, come ha dichiarato il World Gold Council in un recente rapporto. Si è trattato del più forte aumento trimestrale degli acquisti di oro in Corea del Sud in oltre due anni, ha osservato il WGC.

Da qui si comprende come molti investitori più giovani stiano valutando l’oro come un modo per diversificare e proteggere il proprio patrimonio.

E sull’esempio di CU, anche altri minimarket stanno cavalcando l’onda dell’oro. Nella catena di negozi GS25 sempre della Corea del Sud, i clienti possono acquistare piccole cialde d’oro dai distributori automatici.

“In genere, nei periodi di incertezza economica, quando la valuta locale si deprezza, la domanda di gioielli d’oro fisici aumenta perché gli investitori nazionali cercano di investire in beni rifugio”, ha dichiarato Heng Koon How, responsabile della strategia dei mercati, della ricerca economica e dei mercati globali di UOB.

Secondo il Korea Gold Exchange, i prezzi dell’oro sono saliti alla cifra record di 456.000 won (335,3 dollari) per 3,75 grammi, ovvero 0,13 once. Al contrario, il won coreano si è indebolito di oltre il 5% rispetto al biglietto verde quest’anno e attualmente è scambiato a 1.358,7 contro il dollaro.

“Molte economie asiatiche stanno affrontando l’inflazione e l’incertezza finanziaria per la prima volta da una generazione”, ha dichiarato alla CNBC Shaokai Fan, responsabile globale delle banche centrali del WGC. “È logico che molti investitori più giovani stiano esplorando l’oro come un modo per diversificare e proteggere il proprio patrimonio”.

Anche i consumatori della più grande economia asiatica, la Cina, hanno acquistato oro: la raccolta di piccoli grani da 1 grammo in barattoli di vetro è diventata una tendenza tra i giovani del Paese. La Cina è anche in testa alla domanda di lingotti da parte dei consumatori: nel 2023 il Paese supererà l’India e diventerà il più grande acquirente di gioielli d’oro al mondo.

E negli Stati Uniti, l’anno scorso, il gigante dei magazzini al dettaglio Costco è diventato un popolare negozio unico per lingotti d’oro da un’oncia con un prezzo vicino ai 1.900 dollari.