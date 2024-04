Come investire in oro? La guida completa

Un anno sulla cresta dell’onda è quello che, secondo gli analisti, aspetta l’oro che dovrebbe salire ancora nel corso del 2024 grazie alle aspettative che la Federal Reserve inizierà a tagliare i tassi di interesse.

I prezzi dell’oro tendono infatti ad avere una relazione inversa con i tassi di interesse. Quando i tassi scendono, l’oro diventa più attraente rispetto a investimenti alternativi come le obbligazioni, che in un contesto di bassi tassi d’interesse offrono rendimenti più deboli.

A loro volta, i tassi più bassi indeboliscono il dollaro, rendendo l’oro più conveniente per gli acquirenti internazionali e facendone così salire la domanda.

Ecco una guida per capire in cosa consiste l’investimento in oro, dove e come si compra e perché il metallo giallo è considerato un bene rifugio.

Come si valuta l’oro

L’universo dell’oro è più complicato di come appare a prima vista. La sua valutazione avviene in base alla purezza e al peso e il valore ottenuto viene poi moltiplicato per il prezzo spot dell’oro, ossia il prezzo di mercato per la consegna immediata di un asset.

La valutazione dell’oro comprende un processo complesso che richiede competenze specifiche e moderne attrezzature. Questo processo rigoroso aiuta a determinare la qualità reale e il valore totale dell’oro. È necessario prestare molta attenzione quando lo si sottopone a valutazione. È sempre bene scegliere un’azienda orafa autorizzata che segue un processo trasparente.

Come si compra l’oro: tutti i modi possibili

Ci sono varie forme con cui può essere acquistato l’oro, ognuna con i propri vantaggi e rischi.

Le forme più comuni comprendono l’oro fisico (monete, lingotti, gioielli), gli ETF sull’oro, le azioni delle miniere d’oro e i contratti futures.

Ci sono delle differenze fondamentali: così se l’oro fisico può offrire un bene tangibile, necessita di stoccaggio e assicurazione, mentre gli ETF rappresentano un’opzione più liquida per chi non è interessato a possederlo fisicamente.

Lingotti

È possibile acquistare oro fisico sotto forma di lingotti, monete o gioielli presso i commercianti di metalli preziosi e le banche. Il peso dei lingotti è compreso tra un grammo e oltre 10 chili ed è impresso sul metallo insieme al suo grado di purezza. In Italia si possono acquistare lingotti presso gli operatori professionali autorizzati dalla Banca d’Italia.

Monete

Contengono una percentuale d’oro inferiore a quella dei lingotti ma nonostante ciò sono molti gli investitori che scelgono di acquistare monete sovrane, ovvero quelle emesse dagli stati. Qualche esempio? La Gold Sovereign coniata dalla Royal Mint, l’American Eagle e Maple Leaf.

Gioielli

I gioielli, soprattutto quelli antichi, possono rappresentare un’altra possibilità di acquisto dell’oro. Tuttavia, come per le monete, è probabile che si paghi un sovrapprezzo per la quantità d’oro effettivamente ottenuta, un sovrapprezzo che può variare dal 20% al 300%, a seconda del produttore.

Inoltre, bisogna tenere presente che non tutto ciò che luccica è oro. I produttori utilizzano leghe che lo combinano con altri metalli per rendere i loro pezzi più resistenti o per modificarne il colore.

Azioni delle miniere d’oro

Invece di investire in oro fisico, si possono acquistare azioni di società che lo estraggono e lo raffinano. Le principali società di estrazione dell’oro includono Barrick Gold (GOLD) e Newmont Mining Corporation (NMC).

Anche se i prezzi delle loro azioni potrebbero non corrispondere completamente alla traiettoria del prezzo dell’oro fisico, è probabile che siano correlati. In questo modo si ha un’esposizione al metallo giallo come investimento senza il rischio o il fastidio di dover gestire l’oro fisico.

Fondi comuni, ETF ed ETC sull’oro

Piuttosto che investire in una singola società, si investe in un paniere di titoli legati all’oro attraverso fondi comuni, ETF o ETC. I fondi auriferi possono seguire il prezzo dell’oro, includere le azioni di più miniere e raffinerie d’oro o fornire un’esposizione a futures e opzioni sull’oro.

I principali fondi comuni ed ETF sull’oro includono: iShares Gold Trust (IAU), Invesco DB Gold Fund (DGL), Franklin Gold and Precious Metals Fund (FKRCX).

L’oro è un investimento sicuro e vantaggioso?

Quando si parla di investimenti, l’oro ha sempre occupato un posto speciale come riserva di valore e come copertura contro le incertezze economiche. Questo, insieme ad altri vantaggi unici, ha portato molti investitori ad aggiungere il metallo prezioso ai loro portafogli negli ultimi anni. E la popolarità degli investimenti in oro non fa che crescere, con un numero sempre maggiore di investitori che decidono che l’oro è la giusta aggiunta al loro mix di investimenti.

Prima di lanciarsi nel mercato dell’oro, è importante che gli investitori definiscano i propri obiettivi di investimento. Dopo tutto, l’oro serve a diversi scopi, come una copertura contro l’inflazione, un rifugio sicuro durante le crisi economiche o uno strumento di diversificazione del portafoglio, e bisogna capire se i vantaggi hanno senso per il proprio portafoglio. Sapere perché si vuole investire in oro può anche aiutare a guidare la propria strategia e a prendere decisioni informate.

Oro bene rifugio, cosa significa?

L’oro è da tempo considerato un investimento rifugio. Questo perché il metallo giallo è una riserva di valore affidabile, è stato usato come riserva di valore per migliaia di anni ed è ancora prezioso nel mondo moderno.

È un bene tangibile, utilizzato per qualsiasi cosa, dall’elettronica alla gioielleria, quindi è sempre richiesto. E quando la crisi economica aumenta la domanda, questa risorsa limitata vale ancora di più.

L’oro è una copertura contro l’inflazione. L’inflazione può erodere il valore dei vostri investimenti quando i prezzi di beni e servizi aumentano e il potere d’acquisto del dollaro diminuisce. Al contrario, l’oro mantiene il suo valore in presenza di inflazione e spesso diventa più prezioso quando la domanda aumenta.

Negli anni ’70, ad esempio, i tassi di interesse sono saliti a due cifre, raggiungendo il 13,82% all’inizio del 1980. Nello stesso decennio, i prezzi dell’oro sono passati da 35 a 850 dollari per azione, secondo i dati del NASDAQ. Questa relazione inversa rende l’oro un ottimo modo per preservare il valore del portafoglio in presenza di un’inflazione elevata.

Inoltre questo metallo prezioso si comporta bene durante le fasi di ribasso dei mercati. Durante i periodi di sconvolgimenti politici ed economici, gli investitori cercano beni affidabili come l’oro, facendone salire il valore.

L’oro poi si comporta bene durante le fasi di ribasso dei mercati. In tempi di sconvolgimenti politici ed economici, gli investitori si affollano di beni affidabili come l’oro, facendone salire il valore.

Secondo GoldSilver, ad esempio, il prezzo dell’oro è aumentato in sei degli otto maggiori crolli del mercato azionario degli ultimi 40 anni. Durante la recessione del 2007-2009, ad esempio, l’indice S&P 500 è sceso del 56,8%, ma i prezzi dell’oro sono aumentati del 25,5%.

In altre parole, mentre i mercati in ribasso distruggono alcuni asset, è proprio in questi momenti che il metallo giallo brilla come investimento.

L’investimento in oro protegge il portafoglio dalle perdite. Alcuni investimenti, come le azioni, sono altamente volatili e soggetti alle fluttuazioni del mercato. Se da un giorno all’altro le azioni possono subire un’impennata di valore, dall’altro possono anche subire un crollo catastrofico, con buon pace del portafoglio. Per questo motivo gli esperti consigliano di diversificare il portafoglio con un mix di attività per massimizzare i rendimenti e minimizzare i rischi. L’oro ha una correlazione negativa con attività come le azioni, il che significa che tende a beneficiare dei movimenti di mercato che fanno scendere i valori azionari.

Mantenendo il 5%-10% dei propri investimenti in oro, è possibile proteggersi dalle perdite derivanti da attività come le azioni, che valgono comunque la pena di essere detenute ma devono essere controbilanciate da investimenti più conservativi.

Tutti i rischi da considerare prima di acquistare oro

Ma come per ogni investimento, è fondamentale capire la propria tolleranza al rischio. L’oro è spesso considerato un investimento conservativo, ma comporta comunque dei rischi.

Prima di investire nel metallo giallo, è bene stabilire quale percentuale del proprio portafoglio vi sentite di allocarne, tenendo conto dei vostri obiettivi di investimento generali e della vostra propensione al rischio. Trovare il giusto equilibrio aiuterà a costruire un portafoglio diversificato e in linea con i propri obiettivi finanziari.

È bene tenere d’occhio anche le tendenze del mercato e gli indicatori economici. Il mercato di questa commodity è influenzato da fattori come i tassi di interesse, i periodi di inflazione e gli eventi geopolitici. Ad esempio, se i tassi di interesse aumentano, il costo opportunità di detenere oro – che non genera interessi o dividendi – aumenta, influenzando potenzialmente la sua domanda.

A sua volta, il monitoraggio regolare degli indicatori economici può fornire indicazioni preziose sullo stato di salute dell’economia e sul suo potenziale impatto sul mercato del bene rifugio per eccellenza.

Quando si opta per investire nell’oro fisico, è fondamentale affrontare i problemi di conservazione e sicurezza. Per salvaguardare l’investimento è necessario scegliere opzioni di conservazione sicure, come una cassetta di sicurezza o una struttura di deposito affidabile. Si dovrebbe anche prendere in considerazione un’assicurazione per proteggersi da furti o perdite, che comporta un costo aggiuntivo. In definitiva, valutare i costi associati e garantire la conformità con le ormative in materia di conservazione dei metalli preziosi è un passo fondamentale prima di acquistare oro.

Infine, prima di concludere un investimento in oro, è bene conoscere i costi di transazione e le commissioni associate all’acquisto, alla vendita o alla conservazione del metallo giallo. Le diverse forme di investimento in oro comportano costi diversi, che possono erodere i rendimenti nel tempo. Può quindi essere utile conoscere i costi medi e confrontare le commissioni delle diverse opzioni di investimento per scegliere quella più in linea con i propri obiettivi finanziari e il proprio budget.