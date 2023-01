L’oro è un bene rifugio per eccellenza che da sempre è stato considerato un simbolo di ricchezza. I lingotti d’oro sono uno dei modi più comuni per accumulare oro. Ma quanto pesa un lingotto? E come si fa a decretarne il valore?

Esistono diversi tipi di lingotti d’oro. I lingotti standard hanno un peso di circa 12,5 kg. Il loro prezzo varia in base al valore dell’oro sul mercato. Il costo di un singolo lingotto d’oro standard può oscillare tra gli oltre 560.000 euro e i quasi 700.000 euro.

Esistono anche lingotti più piccoli da 1 grammo fino a 1 chilogrammo, che hanno un valore pari o inferiore a quello dell’unità. Il più grande lingotto d’oro mai creato è opera della Mitsubishi Materials Corporation, pesa 250 kg ed è conservato in un museo di Sizuoka. Un lingotto da 20 kg può arrivare a un metro di lunghezza per una ventina di centimetri di spessore e altezza.

Per calcolare quanto vale un lingotto d’oro in euro, è possibile consultare il valore dell’oro giorno per giorno o, addirittura, ora per ora. Una volta appreso a quanto si attesta il prezzo dell’oro al grammo, basta sapere quanto pesa un lingotto d’oro in kg o grammi e fare il calcolo.