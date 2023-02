L’oro resta l’investimento preferito dagli italiani

Secondo una ricerca del World Gold Council, l’oro è diventato il prodotto d’investimento preferito dagli italiani. In particolare, i lingotti rappresentano il 19% delle tipologie di investimento più scelte. Nonostante l’interesse crescente degli italiani, il 22% degli investitori che intendono investire nel metallo giallo per la prima volta, temono di incorrere in frodi o di finire per acquistare oro contraffatto.

Secondo David Campomaggiore, ceo di OroEtic e autore del libro “La verità sull’oro”, l’acquisto di lingotti rappresenta un’ottima forma di investimento, tuttavia è fondamentale essere consapevoli dei costi e delle responsabilità che comporta l’acquisto e la custodia di oro fisico.

L’acquisto di lingotti comporta che questi ultimi o le monete di investimento abbiano titolo superiore a 900 millesimi e che la successiva custodia avvenga in una cassaforte o in una cassetta di sicurezza in banca. I costi di custodia non sono elevati e variano dai 80 ai 120 euro annui, in base alla dimensione.

L’acquisto di oro non allocato prevede invece l’acquisto di una ricevuta che attesta il credito che si ha nei confronti della società o della banca che ha venduto il metallo giallo, ma non si è proprietari di una quantità specifica di oro. Questa forma di investimento è maggiormente scelta dalle banche.

Nonostante l’interesse degli italiani per gli investimenti nel metallo giallo, Campomaggiore consiglia di non investire tutti i risparmi in oro, ma di pianificare una strategia ben bilanciata.

Inoltre, è importante scegliere con attenzione la società o la banca che si occupa della vendita e della custodia dell’oro, al fine di evitare di incorrere in eventuali frodi o truffe. La cautela e la consapevolezza sono gli strumenti principali per un investimento di successo.