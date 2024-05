BTP Valore, frena l’entusiasmo. Raccolta totale stimata non oltre 11 miliardi

L’entusiasmo sul BTP Valore si è già sgonfiato? È quello che si deduce della lettura dei dati. Ieri si è chiuso il secondo giorno di collocamento con sottoscrizioni per 2,86 miliardi di euro, che portano a 6,56 miliardi il totale raccolto nei primi due giorni, un valore analogo a quanto raccolto a febbraio nella sola prima giornata (6,4 miliardi). I contratti della seconda giornata sono pari a 99.126 che portano a 220.672 il valore complessivo dei due giorni di collocamento. Per un collocamento ‘speciale’, fissato a una data ravvicinata rispetto al precedente e con la Bce in modalità ribassista, molti esperti vedono una fisiologica normalizzazione della domanda.

Tassi

Il titolo 2030 studiato per le famiglie, come annunciato dal Mef venerdì scorso, avrà tassi minimi garantiti al 3,35% per i primi tre anni e 3,90% per i restanti tre. Qualcosa di più sul primo triennio rispetto all’emissione dello scorso febbraio (era 3,25%), qualcosa di meno sui restanti tre anni (era 4%).

Raccolta stimata fino a 11 mld

Fonti di mercato indicano in 10-11 miliardi di euro un range possibile per l’ammontare finale (contro gli oltre 18 miliardi di febbraio), che porterebbe il totale fin qui raccolto con il Btp Valore, nelle quattro emissioni di giugno 2023, ottobre 2023, febbraio 2024 e maggio 2024, in almeno 63 miliardi. Una fetta consistente di sottoscrizioni del debito da parte delle famiglie italiane, che era la strategia annunciata dalla premier Giorgia Meloni.

Solo sul 2024, con le due emissioni di febbraio e maggio, al pubblico retail andrebbero quasi 30 miliardi, che contribuiscono a spingere a oltre il 40% la copertura dei 360 miliardi di titoli pubblici da collocare quest’anno.

Il risultato finale lo si conoscerà al termine del collocamento, alle 13 di venerdì 10 maggio salvo chiusura anticipata.

Il giorno prima, giovedì, il Mef collocherà 7,5 miliardi di Bot a 12 mesi, dopo aver annunciato che che “in assenza di specifiche esigenze di cassa, non verrà offerto il Bot trimestrale”.

Ricordiamo che, nel 2023, gli italiani hanno comprato titoli di Stato per 120 miliardi di euro.

I rischi

Ricordiamo che, per quanto, il BTP Valore presenti indubbi vantaggi sul fronte dei rendimenti, non è esente da rischi.

Come spiega Roberto Rossignoli, Senior Portfolio Manager di Moneyfarm:

“Nonostante il contesto macroeconomico di tassi elevati porti a guardare con maggiore fiducia alle prospettive di rendimento dei titoli di Stato, non bisogna dimenticare che esistono comunque dei rischi associati a questo tipo di strumenti: anzitutto, come per tutte le obbligazioni, le variazioni di tasso possono comportare oscillazioni di prezzo significative e, nonostante la garanzia del rimborso a scadenza del capitale investito, non si possono escludere a priori periodi di performance negative, anche lunghi”.

Come si acquista Btp Valore

Il BTP Valore si può acquistare

sulla piattaforma MOT (il mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa Italiana) per il tramite di due banche dealers: Intesa Sanpaoloe UniCredit;

attraverso il proprio home banking, se abilitato alle funzioni di trading online, o rivolgendosi al proprio referente in banca o all’ufficio postale presso cui si possiede un conto corrente con il conto deposito titoli

Come per le precedenti emissioni, il Btp Valore potrà essere acquistato esclusivamente dai piccoli risparmiatori per un ammontare minimo di 1.000 euro.

Tassazione agevolata

Come per tutti i titoli di Stato, prevista la consueta tassazione agevolata al 12,5% su cedole e premio fedeltà, l’esenzione dalle imposte di successione, oltre che l’esclusione dal calcolo ISEE fino a 50.000 euro.

I sottoscrittori potranno cedere interamente o in parte il titolo prima della sua scadenza, senza vincoli e alle condizioni di mercato.