Binance, il CEO perde $2 miliardi di patrimonio. Ecco perché

Il patrimonio netto del CEO di Binance, Changpeng Zhao, è diminuito di più di $2 miliardi mercoledì scorso a seguito delle rivelazioni che la CFTC sta perseguendo azioni legali contro il suo exchange.

Secondo il Bloomberg Billionaire Index, Zhao è sceso di sette posizioni dal numero 46, con $27,9 miliardi, al numero 51, con $25,8 miliardi.

Zhao ha visto cancellato più del 65% del suo patrimonio netto su carta rispetto a un anno fa, passando da $73,9 miliardi ai livelli attuali, secondo i dati di Bloomberg.

Da dove deriva la fortuna di Changpeng Zhao

La fortuna del CEO deriva dal suo exchange Binance, serve più di 120 milioni di utenti in tutto il mondo e ospiti centinaia di criptoasset.

Zhao possiede anche Binance.US, valutata precedentemente $4,7 miliardi in un round di finanziamento nel marzo dell’anno scorso.

Le accuse rivolte a Binance

La CFTC (l’agenzia di Governo Statunitense che si occupa della regolamentazione del mercato dei futures) ha citato in giudizio l’exchange, Changpeng Zhao e l’ex responsabile della conformità di Binance, Samuel Lim, lunedì scorso per presunte violazioni di trading e derivati.

In risposta, Zhao ha affermato che la citazione della CFTC contiene una “recitazione incompleta dei fatti” prima di tentare di affrontare diversi problemi sollevati nella denuncia.

Il CEO ha fatto riferimento alle molteplici licenze del settore di Binance, alla sua “trasparenza” con le forze dell’ordine e alle sue misure KYC, destinate a bloccare gli utenti statunitensi per nazionalità, un argomento che la CFTC prende particolarmente in considerazione. Tuttavia, gli osservatori del settore hanno dipinto un quadro poco roseo per l’exchange, affermando che avrebbe difficoltà a difendere tali accuse in quello che è stato percepito come un “colpo fatale” alle sue operazioni.

Inoltre, è seguita una serie di azioni simili intraprese contro le società di cripto dai regolatori questo mese, tra cui la SEC che ha inviato un avviso di Wells a Coinbase poiché intende indagare sull’exchange per presunte violazioni di titoli.