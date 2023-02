E’ ancora il re del lusso, Bernard Arnault ad avere lo scettro di uomo più ricco del mondo. Così emerge dall’ultima versione del Bloomberg Billionaires Index, la classifica giornaliera dei miliardari curata da Bloomberg i cui dati sono aggiornati alla chiusura di ogni giorno di contrattazione a New York.

La classifica dei miliardari

Ecco le dieci persone più ricche del pianeta in questo momento, secondo la classifica costantemente aggiornata del Bloomberg Billionaires Index.

Bernard Arnault – 189 miliardi di dollari

La top 10 degli uomini più ricchi del mondo 2023 vede in cima ancora Bernard Arnault, il CEO di LVMH. L’indice di ricchezza di Bloomberg stima che la maggior parte della fortuna di Arnault derivi dalla sua partecipazione del 97,5% in Christian Dior, che a sua volta controlla circa il 41% di LVMH. La famiglia detiene un’ulteriore quota di LVMH pari a circa il 6%. L’azienda vende prodotti come la pelletteria Louis Vuitton, gli orologi TAG Heuer e lo champagne Dom Perignon. Arnault e la sua famiglia possiedono circa il 48% delle azioni della società, con il 64% dei diritti di voto.

Elon Musk – 160 miliardi di dollari

Con un patrimonio attuale di 160 miliardi di dollari, Elon Musk mantiene la sua posizione di seconda persona più ricca del mondo. La valutazione della sua attuale azienda, Tesla, che produce veicoli elettrici, supera gli 800 miliardi di dollari. La ricchezza di Musk, in gran parte legata alle azioni Tesla, è stata alimentata da un’ascesa vertiginosa del prezzo delle azioni della casa automobilistica, che è schizzato di oltre il 1.000% in due anni.

Jeff Bezos – 124 miliardi di dollari

Amazon è stata fondata da Jeff Bezos, che attualmente è al terzo posto nella classifica delle persone più ricche del mondo, con un patrimonio netto di 124 miliardi di dollari.

Bill Gates – 111 miliardi di dollari

Bill Gates si colloca al quarto posto nella lista delle persone più ricche del mondo nel 2023 con un patrimonio di 111 miliardi di dollari. Bill Gates ha fondato Microsoft nel 1975.

Warren Buffett – 107,9 miliardi di dollari

L’investitore miliardario Warren Buffett si colloca al quinto posto della classifica con un patrimonio netto di 107,9 miliardi di dollari. Berkshire Hathaway è guidata da Warren Buffett, che ricopre la carica di presidente. Tra le sue oltre 60 aziende figurano Duracell Insurance, Zico Dairy, Queen Food Chain, ecc.

Larry Ellison – 99,5 miliardi di dollari

Con un patrimonio di 99,5 miliardi di dollari, Larry Ellison si colloca al sesto posto nella lista dei 10 uomini più ricchi del mondo per il 2023-2024. Ellison è il fondatore e il maggiore azionista di Oracle, un’azienda di database che ha registrato un fatturato di 42,4 miliardi di dollari al 31 maggio 2022. Possiede oltre il 40% dell’azienda di Austin, Texas, oltre a partecipazioni in Tesla, in una squadra di vela, nell’evento tennistico Indian Wells e in immobili, tra cui l’isola Lanai delle Hawaii.

Larry Page – 90 miliardi di dollari

Larry Page, cofondatore di Google, occupa il settimo posto della lista dei piùricchi con una fortuna stimata di 86,4 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali investiti in Planetary Resources e nell’Organizzazione Spaziale.

Steve Ballmer – 86,9 miliardi di dollari

Ballmer è l’ex CEO di Microsoft, ed azionista dell’azienda di Redmond, Washington, che produce il sistema operativo Windows, la console di gioco Xbox e i tablet Surface. Con un valore di 86,9 miliardi di dollari, Ballmer si posiziona al numero 8.

Sergey Brin – 86,9 miliardi di dollari

Sergey Bin è il cofondatore di Alphabet, la holding che possiede Google, il più grande operatore di motori di ricerca al mondo. Con un patrimonio netto di 86,9 miliardi di dollari al 31 gennaio, si trova in nona posizione nella lista dei 10 più ricchi miliardari del mondo.

Carlos Slim Helu e famiglia – 85,7 miliardi di dollari

Carlos Slim Helu è un miliardario e filantropo messicano con un patrimonio netto di 85,7 miliardi di dollari. È considerato una delle persone più ricche del mondo ed è stato classificato più volte come l’uomo più ricco dalla rivista Forbes.

I giganti dell’economia indiana Gautam Adani e Mukesh Ambani sono scivolati fuori dalla top 10. Adani conta su un patrimonio di 84,8 miliardi di dollari. Oltre al business dell’energia, all’industria aerospaziale, all’industria logistica, all’agricoltura e così via, Gautam Adani ha investito molto riuscendo ad accumulare una grande fortuna in Asia. Il miliardario attualmente è alle prese con il collasso del titolo in Borsa dopo le accuse di frode fiscale e manipolazione del prezzo delle azioni mosse dallo short seller Hindenburg Research.

Mukesh Ambani, il creatore di Reliance e delle attività di vendita al dettaglio di petrolio e gas e di telecomunicazioni Jio, è nono nella lista, con un patrimonio netto di 83,7 miliardi di dollari.